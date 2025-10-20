दीपावली में लुधियाना सतर्क, अस्पतालों ने बढ़ाए स्टाफ और बेड; मेडिकल इमरजेंसी के लिए हेल्पलाइन जारी
दीपावली के मौके पर लुधियाना के अस्पतालों ने मेडिकल इमरजेंसी के लिए तैयारी कर ली है। प्राइवेट अस्पतालों ने स्टाफ बढ़ाया है और बेड भी। मरीजों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। सरकारी अस्पतालों को भी अलर्ट किया गया है और डॉक्टरों को स्टेशन पर रहने के निर्देश हैं। कुछ प्रमुख अस्पतालों के हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर लोग संपर्क कर सकें।
जागरण संवाददाता, लुधियाना। दीपावली को लेकर शहर के अलग-अलग अस्पतालों ने आपात स्थिति में लोगों को मेडिकल सहायता उपलब्ध करवाने के लिए तैयारियां कर ली हैं। निजी अस्पतालों ने इमरजेंसी में अतिरिक्त स्टाफ लगाया है। वार्ड में बेड भी बढ़ाए हैं।
मरीजों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जिस पर फोन करके लोग आपात स्थिति में मदद ले सकते हैं। सेहत विभाग ने सरकारी अस्पतालों को दीपावली को लेकर अलर्ट किया गया है।
जिला सिविल अस्पताल सहित, सब डिवीजनल अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी में स्टाफ को इमरजेंसी सेवाओं की तरफ विशेष ध्यान देने को कहा गया है। डाक्टरों को स्टेशन न छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं।
अस्पताल का नाम और हेल्पलाइन नंबर
डीएमसीएच - 0161-4688800, 4687700
सीएमसीएच - 0161-2115000 व 78370-77006
मोहनदेई ओसवाल अस्पताल - 0161-5224444, 9115954400
फोर्टिस अस्पताल चंडीगढ़ रोड : 0161-5222333
स्वास्थ्य विभाग - 0161-244193 व 104 व 108
