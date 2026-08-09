लुधियाना में युवक की हत्या के बाद भड़का परिवार, हाईवे जाम कर धरना शुरू; पुलिस पर ढीली कार्रवाई का आरोप

जागरण संवाददाता, लुधियाना। पंजाब के लुधियाना में बस्ती जोधेवाल थाना क्षेत्र के सुभाष नगर के पास स्वतंत्र नगर की गली नंबर एक में शुक्रवार देर रात युवक हरजिंदर सिंह की गोलियां मारकर हत्या के मामले में रविवार को परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट मृतक के परिवार और रिश्तेदारों ने बस्ती जोधेवाल हाईवे पर धरना लगा दिया।

परिजनों ने पुलिस पर मामले में ढीली कार्रवाई करने का आरोप लगाया और हत्याकांड में शामिल आरोपितों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। बताया जा रहा है कि शुक्रवार देर रात हरजिंदर सिंह पर हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थीं। गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हमले के बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

धरना शुरू होने के बाद हाईवे पर यातायात प्रभावित हो गया। सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। यातायात व्यवस्था बिगड़ने की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे।

खबरें और भी





