लुधियाना में युवक की हत्या के बाद भड़का परिवार, हाईवे जाम कर धरना शुरू; पुलिस पर ढीली कार्रवाई का आरोप
लुधियाना में हरजिंदर सिंह की हत्या के बाद पुलिस की ढीली कार्रवाई से नाराज परिजनों ने बस्ती जोधेवाल हाईवे जाम कर दिया। उन्होंने हत्यारों की जल्द गिरफ्त ...और पढ़ें
HighLights
हरजिंदर सिंह की हत्या के बाद परिजनों का गुस्सा फूटा।
बस्ती जोधेवाल हाईवे जाम कर पुलिस पर आरोप लगाए।
पुलिस ने जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया, जांच जारी।
जागरण संवाददाता, लुधियाना। पंजाब के लुधियाना में बस्ती जोधेवाल थाना क्षेत्र के सुभाष नगर के पास स्वतंत्र नगर की गली नंबर एक में शुक्रवार देर रात युवक हरजिंदर सिंह की गोलियां मारकर हत्या के मामले में रविवार को परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट मृतक के परिवार और रिश्तेदारों ने बस्ती जोधेवाल हाईवे पर धरना लगा दिया।
परिजनों ने पुलिस पर मामले में ढीली कार्रवाई करने का आरोप लगाया और हत्याकांड में शामिल आरोपितों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। बताया जा रहा है कि शुक्रवार देर रात हरजिंदर सिंह पर हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थीं। गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हमले के बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल से जानकारी जुटाने के साथ हमलावरों की पहचान और हत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास शुरू किया।
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धरने के कारण सड़क पर लगा जाम।
आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराजगी
रविवार को मृतक के परिवार और रिश्तेदारों ने पुलिस की कार्रवाई पर असंतोष जताते हुए हाईवे पर धरना शुरू कर दिया। परिवार का कहना था कि युवक की हत्या के बाद पुलिस को आरोपितों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए थी। परिजनों ने मांग की कि हत्या में शामिल सभी आरोपितों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
धरना शुरू होने के बाद हाईवे पर यातायात प्रभावित हो गया। सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। यातायात व्यवस्था बिगड़ने की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे।
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अधिकारियों ने दिया जल्द गिरफ्तारी का भरोसा
पुलिस अधिकारियों ने धरने पर बैठे मृतक के परिवार और रिश्तेदारों से बातचीत की। अधिकारियों ने उनकी बात सुनी और उन्हें शांत करवाने का प्रयास किया। पुलिस की ओर से भरोसा दिया गया कि हत्याकांड में शामिल आरोपितों को जल्द गिरफ्तार करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच विभिन्न पहलुओं से की जा रही है। हमलावरों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस टीमों को लगाया गया है। हत्या के पीछे क्या कारण रहा और वारदात में कितने लोग शामिल थे, इसकी भी जांच की जा रही है।
परिजनों ने पुलिस अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि जब तक आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक उन्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी। परिवार ने पुलिस से मामले में तेजी लाने और आरोपितों को जल्द पकड़ने की मांग की।
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