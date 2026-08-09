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    पंजाब को मिली बड़ी सौगात; सीएम भगवंत मान ने रखा नौगज्जा-बल्लां में गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र का नींव पत्थर

    By Digital Desk Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 09 Aug 2026 10:54 AM (IST)

    मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज नौगज्जा-बल्लां में श्री गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र का नींव पत्थर रखा। ...और पढ़ें

    सीएम भगवंत मान आज नौगज्जा-बल्लां में रखेंगे गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र का नींव पत्थर (फाइल फोटो)

    सीएम भगवंत मान आज नौगज्जा-बल्लां में रखेंगे गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र का नींव पत्थर (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, जालंधर। मुख्यमंत्री भगवंत मान आज रविवार को गांव नौगज्जा-बल्लां में श्री गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र का नींव पत्थर रखेंगे।

    यह अध्ययन केंद्र डेरा सचखंड बल्लां के गद्दीनशीन पदम श्री संत निरंजन दास जी महाराज की अध्यक्षता में कार्य करेगा। कार्यक्रम की तैयारी पूरी हो चुकी है और मुख्यमंत्री 11:30 बजे के करीब पहुंच सकते हैं।

    केंद्र में गुरु रविदास जी की बाणी और शिक्षाओं का अध्ययन, शोध और प्रचार-प्रसार किया जाएगा। साथ ही सामाजिक समरसता और मानवता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के लिए विभिन्न धार्मिक और शैक्षणिक गतिविधियां भी आयोजित होंगी।

    सरकार का उद्देश्य गुरु रविदास जी के सिद्धांतों को नई पीढ़ी तक पहुंचाना और सामाजिक जागरूकता बढ़ाना है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में संगत और गणमान्य लोग उपस्थित हैं।