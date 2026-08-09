पटियाला में घर के बाहर शराब पीने से रोका तो भड़के लोग, परिवार पर लाठी-डंडों से हमला; महिलाओं को भी किया घायल

जागरण संवाददाता, पटियाला। पटियाला के सनौर में घर के बाहर शराब पीने से रोकना एक परिवार को भारी पड़ गया। शराब पीने से मना करने पर कुछ लोगों ने परिवार के सदस्यों पर हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने गली में लोगों को दौड़ा-दौड़ाकर लाठियों से पीटा। इस दौरान महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया और उनके साथ भी मारपीट की गई।

विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों की ओर से ईंट-पत्थर भी चलाए गए। करीब आधे घंटे तक चले हंगामे से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। घटना के दौरान गली में अफरा-तफरी मची रही। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए।

हमलावरों और पीड़ित परिवार के बीच काफी देर तक विवाद और मारपीट होती रही। आरोप है कि लाठी-डंडों से हमला करने के साथ ही एक-दूसरे पर ईंट और पत्थर भी फेंके गए। इससे स्थिति और बिगड़ गई। आसपास के लोगों में भी डर का माहौल पैदा हो गया।