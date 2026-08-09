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    अमृतसर में थार पर युवक का खतरनाक स्टंट, ड्राइविंग सीट छोड़कर दरवाजे पर खड़ा हुआ; पुलिस ने शुरू की तलाश

    By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Sun, 09 Aug 2026 11:27 AM (IST)

    अमृतसर एयरपोर्ट के पास चलती थार से युवक के खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेकर चालक और वीडियो बनाने वाले की तलाश शुरू की ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर में श्री गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास चलती थार पर एक युवक द्वारा खतरनाक स्टंट करने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में इसे लेकर नाराजगी है। इंटरनेट मीडिया पर कई लोग युवक की इस हरकत को यातायात नियमों की खुलेआम अनदेखी और अपनी तथा सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की जान खतरे में डालने वाला बता रहे हैं।

    वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि काले रंग की थार सड़क पर चल रही है। इसी दौरान युवक चालक की सीट पर बैठने के बजाय चालक वाला दरवाजा खोलकर वाहन से बाहर खड़ा नजर आता है। हैरानी की बात यह है कि उस समय थार सड़क पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। युवक बेखौफ होकर वाहन के बाहर खड़े होकर वीडियो बनवा रहा है।

    इस दौरान वह अपनी आर्थिक स्थिति का जिक्र करते हुए पैसे और वाहन होने की बात भी करता सुनाई दे रहा है। वीडियो में युवक के अंदाज और उसकी बातें भी लोगों का ध्यान खींच रही हैं।

    बताया जा रहा है कि वीडियो में वह कहता है कि जब वह गरीब था तो पैदल चलता था और उसके पास ठिकाने नहीं थे, लेकिन अब उसके पास पैसे और नीचे गाड़ी है। युवक के इसी अंदाज में बनाए गए वीडियो को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किए जाने के बाद यह मामला चर्चा में आ गया।

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    सोशल एक्टिविस्ट ने कार्रवाई की मांग की

    इस वीडियो को एक सामाजिक कार्यकर्ता ने अपने इंटरनेट मीडिया खाते पर साझा करते हुए पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह से युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस भी मामले की जानकारी जुटाने में लग गई है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि थार कौन चला रहा था और वीडियो किस स्थान पर तथा किस समय बनाया गया।

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    वीडियो बनाने वाले की भी तलाश

    पुलिस सूत्रों के अनुसार, वायरल वीडियो के आधार पर थार चालक की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही वीडियो बनाने वाले व्यक्ति की भी तलाश की जा रही है। पुलिस इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो से संबंधित जानकारी जुटा रही है, ताकि युवक की पहचान और वाहन के बारे में पता लगाया जा सके।

    चलती गाड़ी से इस तरह स्टंट करना बेहद खतरनाक है। इससे चालक के साथ-साथ सड़क पर चल रहे दूसरे वाहन चालकों और राहगीरों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। पुलिस द्वारा मामले की जांच के बाद यह स्पष्ट होगा कि युवक के खिलाफ यातायात नियमों के उल्लंघन या अन्य धाराओं के तहत क्या कार्रवाई की जाती है।

    फिलहाल वीडियो के प्रसारित होने के बाद युवक की पहचान और उसके खिलाफ कार्रवाई को लेकर पुलिस की जांच जारी है। इंटरनेट मीडिया पर लोग भी इस तरह के स्टंट को बढ़ावा नहीं देने और सड़क पर सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील कर रहे हैं।

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