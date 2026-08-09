थर्मल प्लांट की राख कहां गई? हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार से मांगा पूरा रिकॉर्ड, सड़क परियोजनाओं पर भी नजर

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सड़क निर्माण परियोजनाओं में थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली फ्लाई राख के उपयोग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार, पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) और राज्य के थर्मल पावर प्लांट से विस्तृत जानकारी तलब की है।

कार्यवाहक चीफ जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ ने सभी संबंधित पक्षों को प्रत्येक प्लांट से उत्पन्न फ्लाई राख की कुल मात्रा तथा उसके उपयोग का पूरा विवरण रिकार्ड पर रखने का निर्देश दिया है। यह आदेश नेशनल हाईवे अथारिटी आफ इंडिया (एनएचएआई) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया गया।

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के समक्ष मुख्य प्रश्न यह उठा कि पावर प्लांट और थर्मल प्लांट से उत्पन्न राख का उपयोग क्या मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुरूप किया जा रहा है या नहीं। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि रिकार्ड से स्पष्ट होता है कि थर्मल और पावर प्लांट से उत्पन्न राख का उपयोग सड़क निर्माण में किया जाना था, ताकि इससे जुड़े पर्यावरणीय मुद्दों का प्रभावी ढंग से समाधान किया जा सके।

खबरें और भी







पीठ ने रिकार्ड पर उपलब्ध परिपत्रों का हवाला देते हुए कहा कि वर्ष 2016 से 2021 के दौरान सड़क अवसंरचना परियोजनाओं के संबंध में यदि राख का उपयोग नहीं हो पाता था, तो शेष राख एनएचएआई को सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के अनुरूप उपलब्ध कराई जानी थी।