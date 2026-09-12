6 दिन में 3 बार रद हुई दिल्ली-लुधियाना फ्लाइट: 65 यात्री हुए परेशान, महंगी टैक्सी लेकर पहुंचे IGI एयरपोर्ट
हलवारा एयरपोर्ट से दिल्ली जाने वाली उड़ान शनिवार को फिर रद्द हो गई। छह दिन में तीसरी बार उड़ान रद्द ...और पढ़ें
HighLights
छह दिन में तीसरी बार दिल्ली-हलवारा उड़ान रद्द हुई।
102 यात्री प्रभावित हुए, 65 को अंतरराष्ट्रीय उड़ानें पकड़नी थीं।
यात्रियों को महंगी टैक्सी और समय की बर्बादी झेलनी पड़ी।
जागरण संवाददाता, लुधियाना। अंतरराष्ट्रीय हलवारा एयरपोर्ट से हवाई सफर करने वाले यात्रियों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। शनिवार को एक बार फिर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (IGI) एयरपोर्ट से हलवारा आने वाली उड़ान रद्द हो गई। छह दिन के भीतर यह तीसरी बार है, जब इस मार्ग की उड़ान रद्द हुई है। उड़ान रद्द होने से करीब 102 यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
इन यात्रियों को हलवारा से दिल्ली जाना था। उड़ान रद्द होने के बाद उन्हें दिल्ली पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधनों का इंतजाम करना पड़ा। बताया जा रहा है कि प्रभावित यात्रियों में करीब 65 ऐसे थे, जिन्हें दिल्ली से आगे अंतरराष्ट्रीय उड़ान पकड़नी थी। ऐसे में उनके सामने समय पर दिल्ली पहुंचने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई।
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बच्चों के साथ पहुंचे परिवार भी लौटे
शनिवार को कई परिवार छोटे बच्चों और सामान के साथ एयरपोर्ट पहुंचे थे। उड़ान रद्द होने की जानकारी मिलने के बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा। कुछ यात्रियों को अपनी यात्रा की तारीख बदलनी पड़ी, जबकि कई यात्रियों ने मजबूरी में महंगी टैक्सी लेकर दिल्ली जाने का फैसला किया।
यात्रियों का कहना है कि उड़ान रद्द होने से न केवल समय खराब हुआ, बल्कि अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी उठाना पड़ा। खासकर उन यात्रियों की परेशानी ज्यादा बढ़ गई, जिन्हें दिल्ली से आगे दूसरे देशों के लिए उड़ान पकड़नी थी।
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लुधियाना से 35 किमी दूर एयरपोर्ट
इससे पहले सात सितंबर और नौ सितंबर को भी दिल्ली से हलवारा आने वाली उड़ान रद्द हो चुकी है। दिल्ली से हलवारा आने वाली यही उड़ान दोपहर के समय हलवारा से दिल्ली के लिए रवाना होती है। ऐसे में सुबह आने वाली उड़ान रद्द होते ही हलवारा से दिल्ली जाने वाली उड़ान भी प्रभावित हो जाती है।
हलवारा एयरपोर्ट लुधियाना शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर है। उड़ान रद्द होने के बाद यात्रियों के पास दिल्ली जाने के लिए सड़क मार्ग का विकल्प ही बचता है। इसी मजबूरी का फायदा उठाते हुए टैक्सी चालकों द्वारा अधिक किराया वसूले जाने की शिकायत भी सामने आई है।
यात्रियों का कहना है कि बार-बार उड़ान रद्द होने से हलवारा एयरपोर्ट से हवाई यात्रा की योजना बनाना मुश्किल हो रहा है। खासकर अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने वाले यात्रियों को कनेक्टिंग उड़ान छूटने का खतरा बना रहता है। यात्रियों ने उड़ान संचालन में नियमितता सुनिश्चित करने की मांग की है।
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