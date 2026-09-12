6 दिन में 3 बार रद हुई दिल्ली-लुधियाना फ्लाइट: 65 यात्री हुए परेशान, महंगी टैक्सी लेकर पहुंचे IGI एयरपोर्ट

जागरण संवाददाता, लुधियाना। अंतरराष्ट्रीय हलवारा एयरपोर्ट से हवाई सफर करने वाले यात्रियों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। शनिवार को एक बार फिर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (IGI) एयरपोर्ट से हलवारा आने वाली उड़ान रद्द हो गई। छह दिन के भीतर यह तीसरी बार है, जब इस मार्ग की उड़ान रद्द हुई है। उड़ान रद्द होने से करीब 102 यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

इन यात्रियों को हलवारा से दिल्ली जाना था। उड़ान रद्द होने के बाद उन्हें दिल्ली पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधनों का इंतजाम करना पड़ा। बताया जा रहा है कि प्रभावित यात्रियों में करीब 65 ऐसे थे, जिन्हें दिल्ली से आगे अंतरराष्ट्रीय उड़ान पकड़नी थी। ऐसे में उनके सामने समय पर दिल्ली पहुंचने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई।

यात्रियों का कहना है कि उड़ान रद्द होने से न केवल समय खराब हुआ, बल्कि अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी उठाना पड़ा। खासकर उन यात्रियों की परेशानी ज्यादा बढ़ गई, जिन्हें दिल्ली से आगे दूसरे देशों के लिए उड़ान पकड़नी थी।

हलवारा एयरपोर्ट लुधियाना शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर है। उड़ान रद्द होने के बाद यात्रियों के पास दिल्ली जाने के लिए सड़क मार्ग का विकल्प ही बचता है। इसी मजबूरी का फायदा उठाते हुए टैक्सी चालकों द्वारा अधिक किराया वसूले जाने की शिकायत भी सामने आई है।