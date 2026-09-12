जालंधर में पुलिस-गैंगस्टर की मुठभेड़, रोकने पर चला दी गोली; क्राॅस फायरिंग में आरोपी घायल

जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर में शनिवार तड़के पुलिस और गैंग से जुड़े एक युवक के बीच मुठभेड़ हो गई। घटना जमशेर स्थित डेयरी कांप्लेक्स के नजदीक हुई। पुलिस के अनुसार, युवक को रोकने का प्रयास करने पर उसने पुलिस टीम पर कथित तौर पर गोली चला दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। दोनों तरफ से हुई क्रास फायरिंग में युवक गोली लगने से घायल हो गया।

पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ में घायल युवक की पहचान सुखजिंदर सिंह उर्फ प्रिंस निवासी तरनतारन के रूप में हुई है। वह डोनी बल गैंग से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस ने उसे घायल हालत में काबू कर लिया और उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया।

मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से कुल तीन फायर किए जाने की जानकारी सामने आई है। इसी क्रास फायरिंग में सुखजिंदर सिंह को गोली लगी। घायल होने के बाद पुलिस ने उसे मौके से ही काबू कर लिया। घटना के बाद पुलिस ने मौके की घेराबंदी कर दी। टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और मुठभेड़ से जुड़े सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है। मौके पर मिले सामान और हथियार से संबंधित जानकारी भी जुटाई जा रही है।