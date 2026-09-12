कपूरथला में सड़क हादसे ने उजाड़े दो परिवार, दो मोटरसाइकिलों की टक्कर में दोनों सवारों की मौत

जागरण संवाददाता, कपूरथला। कपूरथला के गांव कड़ाल कलां के पास दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने हुई जोरदार टक्कर में दो व्यक्तियों की मौत हो गई। हादसा इतना गंभीर था कि दोनों मोटरसाइकिल सवार बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें एंबुलेंस की मदद से सिविल अस्पताल कपूरथला पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया।

मृतकों की पहचान प्रभजीत सिंह पुत्र प्रीतम सिंह निवासी मोठांवाल और रविंदर सिंह पुत्र महिंदर सिंह निवासी कालरू के रूप में हुई है। हादसे की सूचना मिलने के बाद संबंधित थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।