अमृतसर में ASI जसवंत सिंह पर फायरिंग, सिर में गोली लगने के बाद भी पहुंचे थाने

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अजनाला थाना में तैनात एएसआइ जसवंत सिंह पर शुक्रवार रात अज्ञात व्यक्ति ने फायरिंग कर दी। गोली उनके सिर में लगी, जिससे वह घायल हो गए और सिर से खून बहने लगा। इसके बावजूद एएसआइ ने हिम्मत नहीं हारी और बाइक चलाकर अजनाला थाना पहुंच गए। पुलिस ने उन्हें तत्काल उपचार के लिए अमृतसर के लिवासा अस्पताल में भर्ती करवाया।

जानकारी के अनुसार, एएसआइ जसवंत सिंह शुक्रवार रात करीब नौ बजे अमृतसर शहर से मोटरसाइकिल पर अजनाला की तरफ जा रहे थे। जब वह थाना राजासांसी के अधीन आते भल्ला पिंड क्षेत्र के पास पहुंचे तो किसी अज्ञात व्यक्ति ने उन पर गोली चला दी। गोली उनके सिर में लगी और वह घायल हो गए।

गोली लगने के बाद भी एएसआइ ने बाइक नहीं रोकी और घायल अवस्था में अजनाला थाना पहुंच गए। थाने में पहुंचते ही पुलिस अधिकारियों ने उनकी हालत को देखते हुए तत्काल अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। उन्हें अमृतसर स्थित लिवासा अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है।