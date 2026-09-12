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पंजाब में 3 IAS अधिकारियों के तबादले, ऋषि पाल को मिली महिला आयोग की जिम्मेदारी; दो अन्य को भी मिले अहम पद

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Published: Sat, 12 Sep 2026 11:18 AM (IST)

पंजाब सरकार ने तीन आइएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। तीनों अधिकारियों को अहम पद सौंपे गए हैं।

ये प्रतिकात्मक तस्वीर है।

ये प्रतिकात्मक तस्वीर है।

HighLights

  1. तीन आईएएस अधिकारियों के प्रशासनिक स्तर पर तबादले और नई नियुक्तियां।

  2. ऋषि पाल सिंह को पंजाब राज्य महिला आयोग का सदस्य सचिव बनाया गया।

  3. अभिजीत कपलिश पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर तीन IAS अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों के आदेश जारी किए हैं। सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार 2014 बैच के IAS अधिकारी ऋषि पाल सिंह को पंजाब राज्य महिला आयोग का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही दो अन्य आइएएस अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

2014 बैच के अधिकारी ऋषि पाल सिंह अब पंजाब राज्य महिला आयोग में सदस्य सचिव की जिम्मेदारी संभालेंगे। आयोग से जुड़े प्रशासनिक कार्यों और विभागीय स्तर पर समन्वय की जिम्मेदारी उनके पास रहेगी।

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IAS सुखपाल रजिस्ट्रार नियुक्त

इसी तरह 2018 बैच के आइएएस अधिकारी सुखजीत पाल सिंह का तबादला करते हुए उन्हें पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना का रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। वह विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कामकाज की जिम्मेदारी संभालेंगे।

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IAS अभिजीत संभालेंगे ऊर्जा विकास

वहीं, 2015 बैच के आइएएस अधिकारी अभिजीत कपलिश को पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्हें खेल एवं युवा सेवाएं विभाग के निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है।

सरकार के इन प्रशासनिक आदेशों के बाद तीनों अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव हुआ है। अभिजीत कपलिश के पास ऊर्जा विकास एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद के साथ खेल एवं युवा सेवाएं विभाग के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा।

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