गोल्डन टेंपल में प्रकाश पर्व की धूम: हरिमंदिर साहिब में जुटा श्रद्धालुओं का सैलाब, देखें सजावट की शानदार PHOTOS
पंजाब के अमृतसर स्थित गोल्डन टेंपल में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है, जिसके लिए मंदिर को फूलों से सजाया गया है।
HighLights
गोल्डन टेंपल में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश पर्व
मंदिर को फूलों से सजाया गया, श्रद्धालु नतमस्तक
गुरुद्वारा रामसर साहिब से हरिमंदिर साहिब तक नगर कीर्तन
राघव शिकारपुरिया, अमृतसर। पंजाब के अमृतसर में मौजूद गोल्डन टेंपल में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पहले प्रकाश पर्व को लेकर आज धार्मिक समागम करवाए जा रहे हैं। गोल्डन टेंपल को फूलों से सजाया गया है। यहां बड़ी संख्या में लग नतमस्तक होने के लिए पहुंचे रहे हैं।
गोल्डन टेंपल और श्री अकाल तख्त साहिब व गुरुद्वारा बाबा अटल राय साहिब में जलौ सजाएं जाएंगे। हरिमंदिर साहिब में तैयारियां किस तरह चल रही हैं। उसे इन तस्वीरों में देखा जा सकता है।
देखिए सजावट की शानदार तस्वीरें...
गोल्डन टेंपल के अमृत सरोवर में स्नान करते हुए पित-पुत्र।
अमृतसर, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पहले प्रकाश गुरु पर्व पर गुरुद्वारा श्री रामसर साहिब से श्री हरिमंदिर साहिब तक नगर कीर्तन हुआ शुरू। राघव शिकारपुरिया
अमृतसर में सजावट का कुछ इस तरह दिख रहा नजारा
सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी ने सन् 1604 में दरबार साहिब में पहली बार गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया था।
श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पहले प्रकाश गुरु पर्व के अवसर पर श्री हरिमंदिर साहिब में सुबह से ही भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। राघव शिकारपुरिया
गुरुद्वारा श्री रामसर साहिब से श्री हरिमंदिर साहिब तक नगर कीर्तन कुछ समय बाद आरंभ होगा।