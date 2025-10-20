Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    लुधियाना में कारोबारी के बेटे से सोने की चेन झपटी, सीसीटीवी में कैद हुए स्नैचर

    By Gagandeep Rattan Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 05:35 AM (IST)

    लुधियाना के मॉल रोड पर एक कारोबारी के बेटे से सोने की चेन छीनने की घटना सामने आई है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई घटना में दो लोग शामिल थे, जो बाइक पर फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    कारोबारी के बेटे से सोने की चेन झपटी, केस दर्ज

    जागरण संवाददाता, लुधियाना। मॉल रोड पर शुक्रवार रात को कारोबारी के बेटे से दो लोगों ने मिलकर सोने की चेन छीन ली। पीड़ित के पिता की शिकायत पर थाना डिवीजन नंबर आठ पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हवलदार आशीष कुमार के मुताबिक बीआरएस नगर निवासी कारोबारी सुनील कुमार ने बयानों में बताया कि उसका बेटा राघव शर्मा 17 अक्टूबर को राघव माल रोड स्थित ठेके से शराब ले रहा था। जब वह शराब लेकर अपनी कार से पास पहुंचा तो एक व्यक्ति उसकी सोने की चेन झपटकर मौके से फरार हो गया।

    वहीं पुलिस ने शिकायत मिलने पर मामले की जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज चेक कि तो पता चला कि पीड़ित जब अपनी कार के पास पहुंचा तो वहां से पैदल जा रहे व्यक्ति ने उसके गले में पहनी हुई सोने की चेन झपटी और फिर ठेके के साथ वाली गली में भाग गया। वहां पर झपटमार का साथी बाइक स्टार्ट करके बैठा हुआ था, जोकि दोनों बाइक पर सवार होकर फरार हो गए।