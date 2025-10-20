लुधियाना में कारोबारी के बेटे से सोने की चेन झपटी, सीसीटीवी में कैद हुए स्नैचर

जागरण संवाददाता, लुधियाना। मॉल रोड पर शुक्रवार रात को कारोबारी के बेटे से दो लोगों ने मिलकर सोने की चेन छीन ली। पीड़ित के पिता की शिकायत पर थाना डिवीजन नंबर आठ पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

हवलदार आशीष कुमार के मुताबिक बीआरएस नगर निवासी कारोबारी सुनील कुमार ने बयानों में बताया कि उसका बेटा राघव शर्मा 17 अक्टूबर को राघव माल रोड स्थित ठेके से शराब ले रहा था। जब वह शराब लेकर अपनी कार से पास पहुंचा तो एक व्यक्ति उसकी सोने की चेन झपटकर मौके से फरार हो गया।