लुधियाना: अब आर्म्स लाइसेंस बनाने के लिए नहीं काटने होंगे थाने के चक्कर, सेवा केंद्रों पर दिसंबर से शुरू होगी सुविधा
लुधियाना में अब आर्म्स लाइसेंस सेवा केंद्रों पर बनेंगे, जिससे लोगों को पुलिस और प्रशासनिक दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। दिसंबर से शुरू होने वाली इस सुविधा से आवेदन, दस्तावेज जमा करने और सत्यापन की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। आवेदक को फाइल की स्थिति की जानकारी भी सेवा केंद्र से मिलेगी, जिससे समय और परेशानी में कमी आएगी।
विजय मौर्य, लुधियाना। हथियार रखने के शौकीनों और जरूरतमंद लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब जिले में सेवा केंद्रों पर ही आर्म्स लाइसेंस बनवाने की सुविधा शुरू होने जा रही है।
जानकारी के मुताबिक अगले माह दिसंबर से सेवा केंद्र में सुविधा शुरू हो जाएगी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब लोगों को पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस या जिला प्रशासनिक दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
अभी तक आर्म्स लाइसेंस के लिए आवेदन करना, दस्तावेज जमा करवाना, सत्यापन और प्रोसेसिंग जैसी प्रक्रियाओं के लिए लोगों को कई विभागों के चक्कर लगाने पड़ते थे। इस कारण न केवल समय लगता था बल्कि अधिकांश लोग प्रक्रिया को लेकर भी असमंजस में रहते थे।
वहीं, भीड़ और समय की कमी के कारण आवेदनकर्ताओं को लंबा इंतजार झेलना पड़ता था। लेकिन सेवा केंद्रों पर यह सुविधा आने से पूरी प्रक्रिया और अधिक आसान, पारदर्शी और सुगम हो जाएगी।
नई प्रणाली के तहत आवेदक को सेवा केंद्र पर जाकर अपनी फाइल और दस्तावेज जमा करवाने होंगे। इसके बाद सेवा केंद्र से यह फाइल सीधे संबंधित विभाग को भेज दी जाएगी। जहां पुलिस सत्यापन, रिकॉर्ड चेक और अन्य आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद लाइसेंस जारी करेगी।
फाइल की स्थिति और अगले स्टेप की जानकारी भी सेवा केंद्र के जरिए ही आवेदक को उपलब्ध रहेगी। अब तक उन्हें लाइसेंस आवेदन की औपचारिकताओं के लिए पूरा दिन ऑफिस में बिताना पड़ता था। कई बार छुट्टी लेकर भी काम पूरे नहीं हो पाते थे।
सेवा केंद्रों पर प्रक्रिया शुरू होने से न केवल समय की बचत होगी बल्कि लोगों की परेशानियों में भी कमी आएगी। सेवा केंद्रों पर यह सुविधा शुरू होने से भीड़ का दबाव कम होगा और लाइसेंस प्रक्रिया की गति भी बढ़ेगी। साथ ही सरकार की फेसलेस और सुविधाजनक सेवाओं को बढ़ावा देने की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है।
सेवा केंद्र के इंचार्ज मनदीप सिंह ने बताया कि विभाग की ओर से सभी तकनीकी और प्रशासनिक तैयारियां की जा रही है। बहुत जल्द आर्म्स लाइसेंस के लिए आवेदन, दस्तावेज जमा, फीस भुगतान और फाइल फॉरवर्ड करने की प्रक्रिया सेवा केंद्र पर ही शुरू हो जाएगी। जिले में प्रतिदिन दर्जनों लोग आर्म्स लाइसेंस को लेकर जानकारी लेने आते हैं। नई सुविधा शुरू होने से लोगों को बेहद राहत मिलेगी और समय भी बचेगा।
