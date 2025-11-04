लुधियाना: 'इलाज' के नाम पर बुजुर्ग महिला की चाय में मिलाई नींद की गोली, सोने के गहने लूटकर नौसरबाज फरार

संवाद सहयोगी, लुधियाना। एक नौसरबाज पता पूछने के बहाने एक घर में प्रवेश किया और वहां बेड पर लेटी बुजुर्ग महिला के इलाज का बहाना बनाकर परिवार को धोखे में डाल दिया। कुछ ही समय में उसने परिवार को चाय में बेहोशी की दवा मिलाकर पिलाई और सोने के गहने चुराकर फरार हो गया। जब तक परिवार को होश आया तब तक काफी देर हो चुकी थी। परिवार की शिकायत पर थाना मोती नगर की पुलिस ने अज्ञात दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जिस एक्टिवा पर नौसरबाज आए थे, उसके बारे में सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जानकारी जुटाई जा रही है।

सेक्टर-39-ए अर्बन एस्टेट चंडीगढ़ रोड निवासी 70 वर्षीय जगदीश शर्मा ने बताया कि वह पत्नी और सास के साथ घर पर थे। एक नवंबर की दोपहर जब वह घर पर मौजूद थे तभी दरवाजे पर एक व्यक्ति आया और पता पूछने लगा।

जब उन्होंने कहा कि उसे नहीं पता तो वह व्यक्ति कहने लगा कि अंदर किसी से पूछ लो। जब अंदर पूछने गए तो नौसरबाज भी पीछे अंदर आ गया। वहां कमरे में उनकी सास बेड पर लेटी थीं, जो काफी समय से बीमार थीं। नौसरबाज ने कहा कि वह एक्यूप्रेशर के जरिए सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज कर सकता है।

जगदीश शर्मा का आरोप है कि इसी दौरान उस व्यक्ति ने कहा कि उसके पास एक जड़ी-बूटी है, जिसे चाय में डालने से कई रोग दूर हो जाते हैं। परिवार को बातों में उलझाकर वह रसोई में गया और चाय बनाकर पिलाई।