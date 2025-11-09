Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पंजाब के पूर्व DGP सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय के बेटे की गाड़ी हादसे में क्षतिग्रस्त, परिवार को आई मामूली चोटें

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 02:46 PM (IST)

    लुधियाना में दंडी स्वामी के पास पूर्व डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय के बेटे की कार को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और परिवार को मामूली चोटें आईं। पुलिस ने दिवांश खन्ना नामक युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि चालक नशे में था और मौके से फरार हो गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    पंजाब के पूर्व डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय के बेटे की कार हादसे में क्षतिग्रस्त। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, लुधियाना दंडी स्वामी के पास एक तेज रफ्तार कार ने पंजाब के पूर्व डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय के बेटे की कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और परिवार को मामूली चोटें आने की खबर है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मामला 7 नवंबर की देर शाम का बताया जा रहा है। थाना डिवीजन नंबर आठ की पुलिस ने डीजीपी के बेटे की शिकायत पर कार चालक दिवांशखन्ना नामक युवक पर केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।

    सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह अपनी मां व परिवार के साथ कार में सवार होकर दंडी स्वामी के नजदीक एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आए थे। वह कार साइड में लगाकर उतरा ही था कि पीछे से एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। उस समय परिवार कार में ही बैठा था।

    हादसे में उसकी कार का पिछला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में परिवार को चोटें भी आई। बताया जा रहा है कि कार चालक मौके से फरार हो गया था। आरोप हैं कि आरोपित कार चालक नशे में था।

    जब लोगों को पता लगा कि हादसे में घायल युवक पंजाब के पूर्व डीजीपी का बेटा है तो उनकी मदद के लिए आगे आने लगे। जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं, पुलिस के अनुसार फिलहाल शिकायत पर कार्रवाई करके जांच की जा रही है।