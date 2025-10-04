रायकोट में निहंगों के भेष में आए लुटेरों ने मछली विक्रेता से की 7 हजार की लूट, गिरफ्तार होने के बाद हथियार भी बरामद

रायकोट में निहंगों के भेष में आए पांच लोगों ने एक मछली विक्रेता पर हमला करके सात हजार रुपये लूट लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से हथियार और नकदी बरामद की गई है। पीड़ित बाबू लाल साहनी ने बताया कि आरोपियों ने हथियार दिखाकर पैसे मांगे और मारपीट की। अदालत ने आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।

संवाद सहयोगी, जगराओं। रायकोट की दाना मंडी के पास निहंगों के पहरावे में आए पांच व्यक्तियों ने मछली विक्रेता पर हमला कर सात हजार रुपये लूट लिए। घटना की सूचना मिलने पर रायकोट सिटी पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने उनके कब्जे से चार किरपाण, दो मोबाइल फोन, 1700 रुपये नकद और घटना में प्रयुक्त बोलेरो जीप जब्त की है। अदालत ने सभी आरोपितों को दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पीड़ित बाबू लाल साहनी, जो बिहार के जिला समस्तीपुर के गांव बेलसंडी डीह का निवासी है, ने बताया कि वह रोजाना की तरह मछली बेच रहा था।