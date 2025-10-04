Language
    रायकोट में निहंगों के भेष में आए लुटेरों ने मछली विक्रेता से की 7 हजार की लूट, गिरफ्तार होने के बाद हथियार भी बरामद

    By Harvinder Singh Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 09:30 PM (IST)

    रायकोट में निहंगों के भेष में आए पांच लोगों ने एक मछली विक्रेता पर हमला करके सात हजार रुपये लूट लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से हथियार और नकदी बरामद की गई है। पीड़ित बाबू लाल साहनी ने बताया कि आरोपियों ने हथियार दिखाकर पैसे मांगे और मारपीट की। अदालत ने आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।

    Hero Image
    निहंगों के पहरावे में आए लोगों ने मछली विक्रेता को लूटने वाले गिरफ्तार (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सहयोगी, जगराओं। रायकोट की दाना मंडी के पास निहंगों के पहरावे में आए पांच व्यक्तियों ने मछली विक्रेता पर हमला कर सात हजार रुपये लूट लिए। घटना की सूचना मिलने पर रायकोट सिटी पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

    पुलिस ने उनके कब्जे से चार किरपाण, दो मोबाइल फोन, 1700 रुपये नकद और घटना में प्रयुक्त बोलेरो जीप जब्त की है। अदालत ने सभी आरोपितों को दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पीड़ित बाबू लाल साहनी, जो बिहार के जिला समस्तीपुर के गांव बेलसंडी डीह का निवासी है, ने बताया कि वह रोजाना की तरह मछली बेच रहा था।

    इसी दौरान सहबाजपुरा दैड़ा का निवासी जसविंदर सिंह सुक्खा निहंगों की पोशाक में वहां आया और कुछ ही देर बाद उसके चार साथी भी बोलेरो में पहुंचे। सभी ने हथियार दिखाकर रुपये की मांग की और इंकार करने पर मारपीट की, जिससे उसकी टी-शर्ट फट गई। इस झगड़े के दौरान उसकी जेब से नकदी लूट ली गई और सभी आरोपित बोलेरो में बैठकर फरार हो गए। जांच अधिकारी हरप्रीत सिंह ने बताया कि आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है।