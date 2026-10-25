त्योहारों पर ट्रेनें फुल, स्पेशल गाड़ियां उठी मांग; पंजाब से यूपी-बिहार जाने वाले यात्रियों की बढ़ी परेशानी

जागरण संवाददाता, लुधियाना। दिवाली और छठ पूजा पर यूपी-बिहार जाने वाले यात्रियों की मुश्किलें अभी से बढ़ गई हैं। त्योहारों से पहले ही प्रमुख ट्रेनों में सीटें फुल हो चुकी हैं और लंबी वेटिंग चल रही है। विशेषकर 13308 गंगा सतलुज एक्सप्रेस, 14650 सरयू - यमुना एक्सप्रेस, 12988 सियालदह एक्सप्रेस, 12810 हावड़ा मेल, 18104 टाटा-अमृतसर, 12238 जम्मू -बनारस बेगमपुरा एक्सप्रेस ट्रेनों में स्लीपर से लेकर थर्ड एसी तक सीट मिलना मुश्किल हो गया है।

हालांकि रेलवे की ओर से चार स्पेशल ट्रेनें चलाने के बावजूद ट्रेनों में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में कई यात्री ट्रेनों में टिकट न मिलने के कारण अब निजी बसों का रुख करना शुरू कर दिया है। लुधियाना बस स्टैंड के अलावा बस्ती जोधेवाल के नूरवाला रोड, शेरपुर चौक के अलावा गिल रोड तथा बस स्टेंड के नजीक से यूपी-बिहार के विभिन्न शहरों के लिए निजी बसें चल रही हैं।

ये बसें शाम के समय चलती है। ट्रेल में सीट न मिलने की वजह से इन बसों में यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है। कई बसों में क्षमता से अधिक यात्रियों के सवार होने की शिकायत भी सामने आ रही है। यात्रियों के त्योहार के दौरान घर पहुंचना जरूरी होता है। इसलिए मजबूरी में महंगी टिकट लेकर भी बसों से सफर करना पड़ रहा है।

ऐसे में त्योहारों के दौरान यात्रियों की संख्या बढ़ने के साथ ही हादसे का खतरा भी बढ़ जाता है। बीते समय में कई बसों को आग लगने से हादसे हो गए। इसके अलावा नियमों की अवहेलना से भी यात्रियों की जान पर आ बनी। परिवहन विभाग व ट्रैफिक पुलिस की चेकिंग नियमित न होने व कई बारे ले देकर बसें लगातार चल रही है। हालांकि विभाग दावा करता है कि विभाग चेकिंग करता है।