फादर्स डे पर पिता को दी नई स्कार्पियो लुधियाना में चोरी, कार से पहुंचे चोर; CCTV में कैद हुई पूरी वारदात

जागरण संवाददाता, लुधियाना। लुधियाना के पाश इलाके न्यू माडल टाउन में घर के बाहर खड़ी नई सफेद महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन चोरी हो गई। यह गाड़ी नोएडा की एक एनबीएफसी कंपनी में काम करने वाले युवक ने करीब दो महीने पहले फादर्स डे के मौके पर अपने पिता संजय कुमार को गिफ्ट की थी। मंगलवार सुबह परिवार ने गाड़ी गायब देखी तो आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसमें चोरी की पूरी वारदात कैद मिली।

जानकारी के अनुसार, न्यू माडल टाउन निवासी मयंक टक्कर नोएडा की एक एनबीएफसी कंपनी में कार्यरत हैं। उन्होंने जून में फादर्स डे के मौके पर अपने पिता संजय कुमार को सफेद रंग की नई महिंद्रा स्कार्पियो-एन गिफ्ट की थी। गाड़ी घर के सामने पार्क के पास खड़ी की गई थी।

फुटेज में एक चोर कार से उतरकर स्कार्पियो-एन का ताला खोलता दिखाई दे रहा है। इसके बाद वह गाड़ी के अंदर जाकर सबसे पहले एमरजेंसी लाइट बंद करता है। कुछ ही मिनटों में चोर स्कार्पियो-एन स्टार्ट कर मौके से फरार हो गए। उनके साथ होंडा सिटी कार भी वहां से चली गई।