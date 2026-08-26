लुधियाना में गैंगस्टर की थार का कहर, पुलिस से बचते हुए राहगीर को कुचला; सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा घटनाक्रम
लुधियाना में गैंगस्टर की तेज रफ्तार थार की चपेट में आने से राहगीर घायल हुआ। सीसीटीवी में हादसा कैद हुआ। परिजन उसे मुरादाबाद ले गए और कार्रवाई से इन्कार किया।
HighLights
गैंगस्टर की थार ने पुलिस से बचते हुए राहगीर को कुचला।
नारियल विक्रेता सुनील गंभीर घायल, परिजन मुरादाबाद ले गए।
फरीदकोट AGTF ने गैंगस्टर गुरप्रीत सिंह को किया गिरफ्तार।
जागरण संवाददाता, लुधियाना। लुधियाना में फरीदकोट एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) की कार्रवाई के दौरान गैंगस्टर की तेज रफ्तार थार की चपेट में आकर नारियल विक्रेता सुनील गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात के बाद परिजन उसे इलाज के लिए मुरादाबाद ले गए हैं और फिलहाल लुधियाना पुलिस से कोई कानूनी कार्रवाई करवाने से इन्कार कर दिया है।
इसके चलते थाना दरेसी पुलिस ने घटना की रिपोर्ट केवल रोजनामचा (DDR) में दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि भविष्य में शिकायत मिलने पर परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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टक्कर के बाद युवक को घसीटा
यह मामला बीते शनिवार का है। फरीदकोट एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) की टीम एक संगीन मामले में वांछित गैंगस्टर गुरप्रीत सिंह की तलाश में लुधियाना पहुंची थी। टीम की तीन गाड़ियां गुरप्रीत की थार का पीछा कर रही थीं। सुंदर नगर इलाके में पुलिस की घेराबंदी से बचने के लिए गैंगस्टर ने थार की रफ्तार बढ़ा दी थी।
भागने के दौरान बुढ्ढा दरिया के पास तेज रफ्तार थार सड़क से नारियल पानी की रेहड़ी लगाने वाले सुनील से टकरा गई। सीसीटीवी में साफ दिखा कि पहले युवक को टक्कर मारी, फिर उसे साथ घसीट ले गया।
हादसे में सुनील गंभीर रूप से घायल हो गया। एजीटीएफ की टीम ने पीछा करते हुए थार को घेर लिया और गैंगस्टर गुरप्रीत सिंह को काबू कर लिया। कार्रवाई के दौरान उसके कुछ साथियों को भी हिरासत में लिए जाने की जानकारी सामने आई थी।
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टांगों व कंधे पर आई चोटें
हादसे के बाद घायल सुनील को उपचार के लिए लुधियाना के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। थाना दरेसी के एसएचओ जसविंदर सिंह ने बताया कि अस्पताल से सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। घायल की दोनों टांगों और कंधे पर चोटें आई थीं। बाद में उसके परिजन उसे उपचार के लिए अपने साथ मुरादाबाद ले गए।
एसएचओ के अनुसार घायल के परिजनों ने पुलिस को बयान देने और किसी तरह की कार्रवाई करवाने से इन्कार कर दिया। इसके चलते पुलिस ने फिलहाल रोजनामचा में रपट दर्ज की है। यदि घायल या उसके परिजन भविष्य में कार्रवाई की मांग करते हैं तो उनके बयान के आधार पर मामला दर्ज किया जाएगा।
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