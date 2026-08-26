लुधियाना में गैंगस्टर की थार का कहर, पुलिस से बचते हुए राहगीर को कुचला; सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा घटनाक्रम

जागरण संवाददाता, लुधियाना। लुधियाना में फरीदकोट एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) की कार्रवाई के दौरान गैंगस्टर की तेज रफ्तार थार की चपेट में आकर नारियल विक्रेता सुनील गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात के बाद परिजन उसे इलाज के लिए मुरादाबाद ले गए हैं और फिलहाल लुधियाना पुलिस से कोई कानूनी कार्रवाई करवाने से इन्कार कर दिया है।

भागने के दौरान बुढ्ढा दरिया के पास तेज रफ्तार थार सड़क से नारियल पानी की रेहड़ी लगाने वाले सुनील से टकरा गई। सीसीटीवी में साफ दिखा कि पहले युवक को टक्कर मारी, फिर उसे साथ घसीट ले गया। हादसे में सुनील गंभीर रूप से घायल हो गया। एजीटीएफ की टीम ने पीछा करते हुए थार को घेर लिया और गैंगस्टर गुरप्रीत सिंह को काबू कर लिया। कार्रवाई के दौरान उसके कुछ साथियों को भी हिरासत में लिए जाने की जानकारी सामने आई थी।