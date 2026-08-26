चीनी-ड्राईफ्रूट के बढ़े दाम, राखी से पहले पंजाब में महंगी हुई मिठाई और बेकरी आइटम्स; बिगड़ा परिवारों का बजट

मुनीश शर्मा, लुधियाना। रक्षाबंधन से पहले मिठाई और बेकरी उत्पादों के शौकीनों को इस बार अधिक जेब ढीली करनी पड़ सकती है। चीनी, बेसन, मैदा, आटा, देसी घी और ड्राईफ्रूट सहित कई प्रमुख कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी से मिठाई और बेकरी कारोबार की उत्पादन लागत बढ़ गई है। त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने के साथ कारोबारियों ने कई उत्पादों के दाम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं।

ऐसे में राखी पर मिठाई और गिफ्ट पैक खरीदने का बजट पिछले साल की तुलना में बढ़ना तय माना जा रहा है। कारोबारियों के मुताबिक पिछले कुछ समय में कच्चे माल की कीमतों में तेजी आई है। सबसे अधिक असर चीनी और ड्राईफ्रूट की बढ़ी कीमतों का देखने को मिल रहा है।

हालांकि महंगाई के कारण ग्राहक मिठाई की मात्रा और गिफ्ट पैक का बजट तय करते समय कीमतों को पहले से अधिक महत्व दे सकते हैं। ऐसे में इस बार राखी का त्योहार भाई-बहन के रिश्ते में मिठास के साथ-साथ परिवारों के बजट पर भी अतिरिक्त बोझ डाल सकता है।