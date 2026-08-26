आज ही निपटा लें काम! पंजाब में कल कर्मचारियों की हड़ताल, चार दिन प्रभावित रहेगा सरकारी कामकाज
पंजाब के सरकारी कर्मचारी 27 अगस्त को लंबित डीए, पुरानी पेंशन योजना समेत विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी हड़ताल पर रहेंगे।
HighLights
27 अगस्त को पंजाब में सरकारी कर्मचारियों की प्रदेशव्यापी हड़ताल
लंबित डीए और पुरानी पेंशन योजना मुख्य मांगें शामिल
हड़ताल से चार दिन सरकारी कामकाज बुरी तरह प्रभावित होगा
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। लंबित महंगाई भत्ते (डीए), पुरानी पेंशन योजना समेत विभिन्न मांगों को लेकर पंजाब के सरकारी कर्मचारी 27 अगस्त को प्रदेशव्यापी हड़ताल करेंगे। कर्मचारी संगठनों के अनुसार करीब तीन लाख कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेकर प्रदर्शन में शामिल होंगे, जबकि बड़ी संख्या में पेंशनर भी आंदोलन का समर्थन करेंगे।
पंजाब सांझा मुलाजिम मंच के नेता सुखचैन सिंह खैहरा के अनुसार 27 अगस्त को सचिवालय से लेकर जिला स्तर तक सरकारी कार्यालयों में कामकाज बंद रहेगा।
उपायुक्त, एसडीएम, तहसील और राजस्व कार्यालयों के अलावा परिवहन, स्वास्थ्य, स्कूल और कॉलेजों के कर्मचारी भी आंदोलन में शामिल होंगे। स्वास्थ्य संस्थानों में आपात सेवाएं जारी रखने की बात कही गई है।
कर्मचारियों की क्या हैं मांगें?
कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में लंबित 18 प्रतिशत डीए की किस्तें व बकाया जारी करना, पुरानी पेंशन योजना बहाल करना, ठेका कर्मचारियों को नियमित करना और अन्य सेवा संबंधी मांगें शामिल हैं।
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने भी लंबित डीए के भुगतान को लेकर राज्य सरकार को निर्देश दिए थे। 27 अगस्त के बाद 28 अगस्त को रक्षाबंधन का सरकारी अवकाश है और इसके बाद शनिवार-रविवार होने के कारण लगातार कई दिनों तक नियमित सरकारी कामकाज प्रभावित रहने की आशंका है।
हड़ताल के कारण बाधित रहेंगे सभी काम
28 अगस्त को रक्षा बंधन अवकाश और शनिवार ओर रविवार छुट्टी रहेगी। कल हड़ताल के कारण रजिस्ट्रियों, प्रमाणपत्रों, राजस्व मामलों और अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए सरकारी कार्यालयों में पहुंचने वाले लोगों को परेशानी हो सकती है।