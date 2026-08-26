स्कूल-कॉलेज ठप, नहीं चलेंगी बसें... पंजाब में कल कर्मचारियों की हड़ताल, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब के लाखों कर्मचारी कल यानी 27 अगस्त को हड़ताल पर जाएंगे। अपनी प्रमुख मांगों को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश की घोषणा की है। पंजाब के करीब दो लाख कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश के लिए अप्लाई भी कर दिया है।

ऐसे में पंजाब के लोगों के लिए कल का दिन किसी बड़ी समस्या से कम नहीं होगा। सरकारी कामकाज ठप होने से लोगों को कई बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 27 अगस्त को क्या बंद और क्या खुला रहेगा। इस आर्टिकल में हम इन प्वाइंट्स को जानेंगे। लेकिन इससे पहले सरकारी कर्मचारियों की मांगों को जानना भी आवश्यक है।

क्या है कर्मचारियों की मांग? पंजाब में में कल करीब तीन लाख कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में लंबित महंगाई भत्ता (डीए) जारी करना और कच्चे कर्मचारियों को परमानेंट करना शामिल है। इसके साथ ही कर्मचारी संगठन अन्य पेंडिंग मांगों को लेकर भी सरकार पर दबाव बना रहे हैं।

सरकार के साथ हुई बातचीत मुख्य सचिव केएपी सिन्हा ने मंगलवार को उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर कर्मचारियों की मांगों का समाधान निकालने का प्रयास किया, लेकिन कर्मचारी मांगें पूरी करवाने पर अड़े हुए हैं। ऐसे में यह वार्ता भी विफल रही।