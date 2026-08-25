बठिंडा में 27 अगस्त को बंद रहेंगी अस्पतालों की OPD सेवाएं, पीसीएमएस एसोसिएशन का बड़ा फैसला

जागरण संवाददाता, बठिंडा। पंजाब स्टेट मिनिस्टीरियल सर्विस यूनियन (पीएसएमएसयू) और सांझा मुलाजिम मंच की ओर से सरकारी कर्मचारियों की मांगों को लेकर 27 अगस्त को दिए गए संघर्ष के आह्वान के समर्थन में पीसीएमएस एसोसिएशन ने भी एक दिन के लिए ओपीडी सेवाएं बंद रखने का फैसला किया है।

पीसीएमएस एसोसिएशन बठिंडा के अध्यक्ष डॉ. जरूप सिंह ने डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पंजाब को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी है। एसोसिएशन के अनुसार कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने, डीए की किस्तों व बकाया का भुगतान करने, सातवें वेतन आयोग की विसंगतियां दूर करने तथा कांट्रैक्ट, एडहॉक और आउटसोर्स भर्ती समाप्त करने जैसी मांगों को लेकर कर्मचारियों के संघर्ष का वह समर्थन करती है।

एसोसिएशन ने बताया कि पीएसएमएसयू के डीएचएस यूनिट ने 27 अगस्त के आंदोलन में पीसीएमएस कैडर से भी भागीदारी का आह्वान किया था। इसके बाद सभी जिलों में पीसीएमएसए पदाधिकारियों ने पोल के माध्यम से सदस्यों की राय ली। इसमें पीसीएमएस कैडर ने 27 अगस्त के कार्यक्रम में शामिल होने के पक्ष में एकजुट समर्थन दिया।

बहुमत से लिया फैसला पीसीएमएसए की राज्य स्तरीय जनरल बॉडी की बैठक में विचार-विमर्श के बाद बहुमत से निर्णय लिया गया कि कर्मचारी संगठनों के प्रति समर्थन और एकजुटता के प्रतीक के तौर पर 27 अगस्त को एक दिन के लिए ओपीडी सेवाएं पूरी तरह बंद रखी जाएंगी। इस दौरान वैकल्पिक (इलेक्टिव) सर्जरी भी नहीं की जाएंगी।