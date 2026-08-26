महंगाई के खिलाफ चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस का प्रदर्शन, राजा वड़िंग करेंगे नेतृत्व; राहत की उठाएंगे मांग

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। बढ़ती महंगाई और आम लोगों पर बढ़ते आर्थिक बोझ के खिलाफ पंजाब कांग्रेस बुधवार को चंडीगढ़ में प्रदर्शन करेगी। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के नेतृत्व में होने वाले इस प्रदर्शन में पार्टी के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे।

पंजाब कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन बुधवार, 26 अगस्त को शाम पांच बजे पंजाब कांग्रेस भवन, चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। पार्टी नेताओं का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई के कारण आम परिवारों का घरेलू बजट प्रभावित हो रहा है और रोजमर्रा की जरूरतों पर खर्च का बोझ बढ़ता जा रहा है।