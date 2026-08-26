पंजाब के सरकारी स्कूलों का वीडियो साझा कर सुखबीर ने सरकार को घेरा, बोले- यह क्रांति नहीं ‘'शिक्षा घोटाला’ है

रोहित कुमार, चंडीगढ़। नांदेड़ हमले के बाद दोबारा से एक्टिव हुए सुखबीर बादल काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री पर तीखा हमला बोला है। बादल ने इंटरनेट मीडिया पर पंजाब के सरकारी स्कूलों की स्थिति से जुड़ा एक वीडियो साझा करते हुए सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए।

उन्होंने कहा कि पंजाब में जो कुछ हो रहा है, वह किसी ‘क्रांति’ का हिस्सा नहीं बल्कि ‘शिक्षा घोटाला’ है। सुखबीर बादल ने दावा किया कि सामने आया वीडियो आम आदमी पार्टी सरकार के शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे दावों की वास्तविकता सामने लाता है। उन्होंने सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जमीन पर स्थिति सरकार के दावों से अलग है।