CJP की राह पर अब बिट्टू, स्कूलों में पहुंच अव्यवस्थाओं पर उठाएंगे सवाल; बोले- खोलेंगे सरकार की पोल

जागरण संवाददाता, लुधियाना। सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं को लेकर अब भाजपा नेता एवं पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने भी मोर्चा खोल दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की ओर से सरकारी स्कूलों का जायजा लेने के बाद अब बिट्टू ने साहनेवाल के गांव चौता स्थित सरकारी स्कूल का दौरा किया। उन्होंने स्कूल में विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं और व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए मौजूदा सरकार को घेरा।

बिट्टू ने कहा कि करीब 90 विद्यार्थियों वाले इस स्कूल में सिर्फ दो शिक्षक हैं। यदि इनमें से एक शिक्षक को किसी अन्य सरकारी काम में लगा दिया जाए तो एक ही शिक्षक पर पूरे स्कूल के विद्यार्थियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी रह जाती है। उन्होंने इसे शिक्षा व्यवस्था की गंभीर स्थिति बताया।