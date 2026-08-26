पंजाब में कल सरकारी बाबू रहेंगे हड़ताल पर, जानें क्या खुला रहेगा और क्या बंद, पढ़ें पूरी अपडेट

जागरण संवाददाता, जालंधर। पंजाब में लंबित मांगों को लेकर सरकारी विभागों के कर्मचारी 27 अगस्त को सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल पर रहेंगे। कर्मचारियों की हड़ताल से सरकारी कार्यालयों में कामकाज प्रभावित होने की संभावना है, लेकिन इसे पंजाब बंद नहीं कहा गया है। बाजार खुले रहेंगे और सार्वजनिक परिवहन तथा स्वास्थ्य सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी।

पंजाब रोडवेज स्टेट बाडी के चेयरमैन बलविंदर सिंह बाठ ने स्पष्ट किया है कि 27 अगस्त को सरकारी बस सेवा बंद नहीं रहेगी। पंजाब रोडवेज की बसें पहले की तरह अपने निर्धारित मार्गों पर चलेंगी। निजी बसों का संचालन भी जारी रहेगा। कर्मचारियों की ओर से किसी तरह का चक्का जाम नहीं किया जाएगा।