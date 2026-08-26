फीस बढ़ौतरी में 7% की कमी पर भी नहीं माने छात्र, पटियाला की पंजाबी यूनिवर्सिटी में 14वें दिन भी मोर्चा जारी

जागरण संवाददाता, पटियाला। पंजाबी यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ विद्यार्थियों का आंदोलन 14वें दिन भी जारी रहा। विद्यार्थियों ने कुलपति कार्यालय के बाहर पक्का मोर्चा लगा रखा है। यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से फीस में सात प्रतिशत कमी किए जाने के बावजूद विद्यार्थी आंदोलन समाप्त करने को तैयार नहीं हैं। उनकी मांग है कि फीस में की गई पूरी बढ़ोतरी वापस ली जाए।

विद्यार्थी नेताओं का कहना है कि सात प्रतिशत फीस कम करना उनकी मुख्य मांग का समाधान नहीं है। उनका कहना है कि जिस स्तर पर फीस बढ़ोतरी से पहले थी, उसे उसी स्तर पर बहाल किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों ने स्पष्ट किया है कि मांग पूरी होने तक कुलपति कार्यालय के बाहर दिन-रात पक्का मोर्चा जारी रहेगा।