फरीदकोट में बच्चों के बीच पहुंचे स्पीकर संधवां, बेंच पर बैठ सुनी बातें; पढ़ाई और सुविधाओं का लिया जायजा

जतिंदर कुमार, फरीदकोट। फरीदकोट के गांव खारा के सरकारी स्कूल में बुधवार को उस समय माहौल अलग नजर आया, जब पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां विद्यार्थियों के बीच पहुंच गए। औपचारिक मुलाकात के बजाय उन्होंने बच्चों के साथ बैठकर उनकी बातें सुनीं। स्पीकर संधवां कक्षा में विद्यार्थियों के साथ बेंच पर बैठे और पढ़ाई, खेलों तथा स्कूल में मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली।

स्पीकर संधवां ने विद्यार्थियों से उनकी पढ़ाई को लेकर बातचीत की और पूछा कि उन्हें स्कूल में किन सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने बच्चों को मेहनत, लगन और अनुशासन के साथ पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने भी स्कूल से जुड़ी अपनी जरूरतों और अनुभवों को उनके साथ साझा किया।

विद्यार्थियों के साथ बातचीत के बाद स्पीकर ने स्कूल के अध्यापकों से भी मुलाकात की। उन्होंने विद्यार्थियों की शिक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी ली। स्कूल में उपलब्ध सुविधाओं, जरूरी संसाधनों और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक माहौल उपलब्ध कराने को लेकर भी चर्चा की गई।