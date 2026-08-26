गमाडा की कार्रवाई पर AAP सांसद कंग का अधिकारियों से टकराव, बोले- सभी अवैध दुकानें तोड़ो, भेदभाव नहीं चलेगा
आप सांसद मालविंदर सिंह कंग ने सैनी माजरा में गमाडा की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने अवैध निर्माण के खिलाफ समान कार्रवाई, पारदर्शिता और गरीब दुकानदारों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण की मांग की।
रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के सामने उसके अपने ही सांसद मालविंदर सिंह कंग ने गमाडा की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। आनंदपुर साहिब से आप सांसद कंग गांव सैनी माजरा में अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई का जायजा लेने पहुंचे। स्थानीय लोगों ने कार्रवाई में भेदभाव का आरोप लगाया था।
कंग ने मौके पर पहुंचकर लोगों की शिकायतें सुनीं और गमाडा अधिकारियों के रवैये पर सवाल उठाए। कंग ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेशों के तहत की जा रही है। वह मौके की स्थिति देखने आए हैं और लोगों की बात मुख्यमंत्री भगवंत मान के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि गमाडा को लेकर लोगों में कई तरह की शिकायतें हैं।
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सभी की दुकानें तोड़ो या किसी की भी नहीं
कंग ने साफ कहा कि यदि कोई निर्माण अवैध है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन नियम सभी के लिए समान होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि गरीब लोगों और दिहाड़ीदारों की दुकानों पर कार्रवाई की जाए और प्रभावशाली लोगों के निर्माण छोड़ दिए जाएं।
उन्होंने कहा कि यदि सभी दुकानें अवैध निर्माण के दायरे में आती हैं तो सभी को हटाया जाए और यदि किसी एक के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि बाकी निर्माण क्यों छोड़े जा रहे हैं।
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पैसे लेकर कार्रवाई न करने के आरोप
कंग ने यह भी कहा कि गमाडा के अधिकारियों पर पैसे लेकर दुकानों को छोड़ने के आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में उन्होंने रात करीब 11 बजे गमाडा के प्रमुख से फोन पर बात की थी। सांसद ने कहा कि गरीब लोग बड़ी मुश्किल से अपने परिवारों का पालन-पोषण कर रहे हैं, इसलिए कार्रवाई में मानवीय दृष्टिकोण और पारदर्शिता जरूरी है।
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