गमाडा की कार्रवाई पर AAP सांसद कंग का अधिकारियों से टकराव, बोले- सभी अवैध दुकानें तोड़ो, भेदभाव नहीं चलेगा

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के सामने उसके अपने ही सांसद मालविंदर सिंह कंग ने गमाडा की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। आनंदपुर साहिब से आप सांसद कंग गांव सैनी माजरा में अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई का जायजा लेने पहुंचे। स्थानीय लोगों ने कार्रवाई में भेदभाव का आरोप लगाया था।

कंग ने मौके पर पहुंचकर लोगों की शिकायतें सुनीं और गमाडा अधिकारियों के रवैये पर सवाल उठाए। कंग ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेशों के तहत की जा रही है। वह मौके की स्थिति देखने आए हैं और लोगों की बात मुख्यमंत्री भगवंत मान के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि गमाडा को लेकर लोगों में कई तरह की शिकायतें हैं।