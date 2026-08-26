तीसरे चरण में महिलाओं के खातों में पहुंची राशि, तरनतारन नहीं पहुंचे तो वर्चुअली दिया संदेश

जागरण संवाददाता, तरनतारन। मांवा-धींया सत्कार योजना के तहत महिलाओं के खातों में राशि डालने के तीसरे चरण का मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बुधवार को वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री का श्री गोइंदवाल साहिब पहुंचने का कार्यक्रम था और इसके लिए समारोह भी आयोजित किया गया था। हालांकि, हेलीकाप्टर में तकनीकी खराबी आने के कारण वह मौके पर नहीं पहुंच सके।

मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से समारोह को संबोधित करते हुए महिलाओं को तीसरे चरण की राशि मिलने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि योजना के तहत अब तक करीब 75 लाख महिलाओं का पंजीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सम्मान और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है।

कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ सहित अन्य नेताओं ने भी समारोह को संबोधित किया। नेताओं ने मांवा-धींया सत्कार योजना के तीसरे चरण के तहत महिलाओं को राशि दिए जाने को सरकार की उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार महिलाओं के सम्मान और कल्याण के लिए काम कर रही है।