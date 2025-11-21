पिता ने अपनी 13 साल की बेटी से किया दुष्कर्म, चार महीने की हुई गर्भवती

संवाद सहयोगी, लुधियाना। डिवीजन नंबर तीन के क्षेत्र में एक पिता ने अपनी 13 वर्षीय बेटी से दुष्कर्म किया। यह घटना तब उजागर हुई जब नाबालिगा के पेट में दर्द हुआ और डाक्टर के चेकअप के दौरान वह गर्भवती पाई गई। परिवार ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आरोपित की पहचान मेरठ, उत्तर प्रदेश निवासी अली अहमद के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी के पेट में कई दिनों से दर्द था, जिसे लेकर वह डाक्टर के पास गई। जांच में पता चला कि उसकी बेटी लगभग चार महीने की गर्भवती है। जब मां ने बेटी से इस बारे में पूछा तो उसने पिता की घिनौनी हरकतों के बारे में बताया।