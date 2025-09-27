लुधियाना में बेटे की नशा मुक्ति केंद्र में संदिग्ध मौत, तरसेम मसीह ने पीएम मोदी को पत्र लिख लगाई न्याय की गुहार

लुधियाना के तरसेम मसीह ने नशा मुक्ति केंद्र में बेटे की संदिग्ध मौत के बाद पीएम मोदी को पत्र लिखा। उन्होंने बेटे साहिल को नशा छुड़ाने के लिए पटियाला के केंद्र में भर्ती कराया था जहाँ प्रताड़ना से उसकी मौत हो गई। मसीह ने मुख्यमंत्री और डीजीपी को भी लिखा पर न्याय न मिलने पर अब पीएम से गुहार लगाई है।

जागरण संवाददाता, लुधियाना। नशा छुड़ाओ केंद्र में बेटे के संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद लुधियानावासी तरसेम मसीह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख न्याय की मांग की है। मसीह ने पत्र में लिखा कि उनका बेटा साहिल मसीह नशों के जाल में फंस गया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उसकी नशे की लत छुड़ाने के लिए उन्होंने पटियाला के एक नशा छुड़ाओ केंद्र में भर्ती करवाया गया था। हालांकि उन्हें बताया गया कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बाद में उसी अस्पताल में उपचाराधीन एक अन्य नशे के मरीज ने उन्हें बताया कि साहिल की मौत प्रताड़ना दिए जाने के कारण हुई है।