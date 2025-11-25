लुधियाना में चोर को पकड़कर किसानों ने किया पुलिस को कॉल, फिर हुआ कुछ ऐसा कि गुस्साई भीड़ ने जाम किया हाईवे

Language
    By Bhupender Singh Bhatia<br/> Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 07:54 PM (IST)

    मुल्लांपुर दाखां के गांव रकबा में किसानों ने तारें चुराने वाले एक चोर को पकड़कर पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने गाड़ी न होने की बात कही तो किसानों ने चोर को बांधकर हाईवे जाम कर दिया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हुई, जिससे लंबा जाम लग गया। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद किसानों ने जाम खोला।

    चोर पकड़कर पुलिस को बुलाया, पुलिस बोली-गाड़ी नहीं है, किसानों ने हाईवे किया जाम।

    संवाद सूत्र, मुल्लांपुर दाखा। गांव रकबा में किसानों ने गांव निवासियों की सहायता से खेतों से तारें चोरी करने वाले एक चोर को पकड़ा और थाना दाखा को सूचित किया। इस दौरान पुलिस कर्मचारियों ने उन्हें कहा कि हमारे पास इस समय गाड़ी नहीं है और आप चोर को खुद थाने ले आओ। यह सुनकर किसान भड़क गए और उन्होंने चोर को रस्सी से बांधकर मुख्य बाजार पहुंच कर सड़क जाम कर दी।

    इस दौरान लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान लुधियाना-फिरोजपुर और लुधियाना-बठिंडा मार्ग पर वाहनों की लंबी लाइनें लग गई। सूचना मिलते ही थाना दाखा के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाया कि आरोपित पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पकड़े आरोपित ने बताया कि उनका चार सदस्यों का एक समूह है और वह चोरी का सामान मुल्लांपुर के कबाड़ी को बेचते हैं।

    पुलिस ने भरोसा दिलाया कि आरोपित और संबंधित कबाड़ी दोनों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद पुलिस कर्मचारियों ने किसानों की डीएसपी दाखा वरिंदर सिंह खोसा से बातचीत करवाई। डीएसपी से आश्वासन मिलने के बाद किसानों ने यातायात बहाल किया।

    किसानों ने बताया कि काफी लंबे समय क्षेत्र में तारें चोरी होने की घटनाएं बढ़ रही थी, जिसके चलते ग्रामीणों ने स्वयं खेतों में निगरानी रखनी शुरू की थी, जिसके बाद आरोपित को पकड़ा गया।