Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    लुधियाना: रात के सन्नाटे में फैक्ट्री में घुसे चोर, करण ट्रेडर्स से लाखों के स्पेयर पार्ट्स चुराए

    By Vinod Kumar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 09:01 PM (IST)

    लुधियाना के प्रताप नगर में करण ट्रेडर्स नामक एक फैक्ट्री से लाखों रुपये के स्पेयर पार्ट्स चोरी हो गए। फैक्ट्री मालिक ललित कुमार को सूचना मिली कि ताला टूटा हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में दो बाइक सवार चोर दिखाई दिए हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    ताले तोड़कर फैक्ट्री में घुसे चोर, लाखों के स्पेयर पार्ट्स चोरी (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सूत्र, लुधियाना। प्रताप नगर स्थित एक फैक्ट्री में ताले तोड़कर दो अज्ञात चोर लाखों रुपये के स्पेयर पार्ट्स चुरा ले गए। चोरी की जानकारी फैक्ट्री के मालिक को किसी व्यक्ति ने फोन पर बताई। इसके बाद उन्होंने थाना डिवीजन नंबर छह में शिकायत दर्ज करवाई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ताजपुर रोड निवासी ललित कुमार ने बताया कि उनकी फैक्ट्री करण ट्रेडर्स 18 अक्टूबर की रात को बंद थी। अगली सुबह उन्हें सूचित किया गया कि फैक्ट्री का ताला टूटा हुआ है। जब वह मौके पर पहुंचे, तो पाया कि 9-10 लाख रुपये का सामान गायब था।

    एएसआइ रणबीर सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की जांच में पता चला कि बाइक सवार दो लोगों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस अब फुटेज के आधार पर आसपास के क्षेत्रों में उनकी पहचान करने का प्रयास कर रही है।