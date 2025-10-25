लुधियाना: रात के सन्नाटे में फैक्ट्री में घुसे चोर, करण ट्रेडर्स से लाखों के स्पेयर पार्ट्स चुराए

संवाद सूत्र, लुधियाना। प्रताप नगर स्थित एक फैक्ट्री में ताले तोड़कर दो अज्ञात चोर लाखों रुपये के स्पेयर पार्ट्स चुरा ले गए। चोरी की जानकारी फैक्ट्री के मालिक को किसी व्यक्ति ने फोन पर बताई। इसके बाद उन्होंने थाना डिवीजन नंबर छह में शिकायत दर्ज करवाई।

ताजपुर रोड निवासी ललित कुमार ने बताया कि उनकी फैक्ट्री करण ट्रेडर्स 18 अक्टूबर की रात को बंद थी। अगली सुबह उन्हें सूचित किया गया कि फैक्ट्री का ताला टूटा हुआ है। जब वह मौके पर पहुंचे, तो पाया कि 9-10 लाख रुपये का सामान गायब था।