लुधियाना में ई-रिक्शा चालक का मोबाइल छीनकर भागे झपटमार, आधा किलोमीटर तक पीछा कर आरोपियों को पकड़ा

जागरण संवाददाता, लुधियाना। शिव चौक पर एक ई-रिक्शा चालक का लुटेरों ने मोबाइल छीन लिया। पीड़ित भूषण कुमार ने साहस दिखाते हुए झपटमारों का पीछा किया और उन्हें पकड़ लिया। आरोपितों की पहचान जोगिंदर सिंह और रवि कुमार के रूप में की है।

उनके पास से मोबाइल और बाइक बरामद की गई है। भूषण कुमार ने पुलिस को बताया कि दो नवंबर को वह अपने ई-रिक्शा के साथ शिव चौक के पास था, तभी उसे एक फोन आया। फोन सुनते समय बाइक पर आए दो झपटमारों ने उसका मोबाइल छीन लिया और फरार हो गए।