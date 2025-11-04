लुधियाना में ई-रिक्शा चालक का मोबाइल छीनकर भागे झपटमार, आधा किलोमीटर तक पीछा कर आरोपियों को पकड़ा
लुधियाना में शिव चौक के पास एक ई-रिक्शा चालक, भूषण कुमार, का मोबाइल फोन झपटमारों ने छीन लिया। भूषण कुमार ने हिम्मत दिखाते हुए लुटेरों का पीछा किया और उन्हें स्थानीय लोगों की मदद से पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी का मोबाइल और बाइक बरामद की है।
जागरण संवाददाता, लुधियाना। शिव चौक पर एक ई-रिक्शा चालक का लुटेरों ने मोबाइल छीन लिया। पीड़ित भूषण कुमार ने साहस दिखाते हुए झपटमारों का पीछा किया और उन्हें पकड़ लिया। आरोपितों की पहचान जोगिंदर सिंह और रवि कुमार के रूप में की है।
उनके पास से मोबाइल और बाइक बरामद की गई है। भूषण कुमार ने पुलिस को बताया कि दो नवंबर को वह अपने ई-रिक्शा के साथ शिव चौक के पास था, तभी उसे एक फोन आया। फोन सुनते समय बाइक पर आए दो झपटमारों ने उसका मोबाइल छीन लिया और फरार हो गए।
इसके बाद उसने ई-रिक्शा लेकर झपटमारों की तलाश शुरू की। घटनास्थल से आधा किलोमीटर दूर दोनों बाइक सवार वहीं खड़े थे। उसने स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें पकड़ लिया, पहले उनकी पिटाई की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया।
