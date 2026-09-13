उत्पादन ठप, 7 दिन मशीनें बंद! पंजाब में बिजली संकट के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे डाइंग इंडस्ट्री कारोबारी

मुनीश शर्मा, लुधियाना। पंजाब के प्रमुख औद्योगिक शहर लुधियाना में बिजली कटौती का संकट गहराने के बाद कारोबारियों का गुस्सा फूट पड़ा है। लगातार हो रही अनिश्चित पावर कट के कारण उत्पादन पूरी तरह ठप होने की कगार पर पहुंच गया है, जिससे तंग आकर डाइंग एसोसिएशन ने कड़ा कदम उठाने का फैसला किया है।

एसोसिएशन ने घोषणा की है कि सोमवार से पूरे एक सप्ताह के लिए डाइंग कारखानों को बंद रखा जाएगा। इसके साथ ही सरकार और पावरकाम प्रशासन के खिलाफ विरोध जताने के लिए 14 सितंबर को दोपहर ढाई बजे चंडीगढ़ रोड स्थित वर्धमान चौक पर धरना देकर यातायात पूरी तरह बाधित किया जाएगा।

डाइंग एसोसिएशन ने अपने सभी सदस्यों से कर्मचारियों के साथ भारी संख्या में वर्धमान चौक पहुंचने का आह्वान किया है। इसके अलावा टेक्सटाइल और होजरी संगठनों से भी इस आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने की अपील की गई है।