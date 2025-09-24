Language
    रोपड़ जेल से चल रहा था नशा तस्करी का 'खेल', ड्रोन से सरहद पार से मंगवाते थे हेरोइन; 3 गिरफ्तार

    By Bhupender Singh Bhatia Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 02:32 AM (IST)

    खन्ना में पुलिस ने नशा तस्करों के एक गिरोह का पर्दाफाश किया है जो पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से हेरोइन मंगवाते थे। तीन तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं जबकि गिरोह का सरगना रोपड़ जेल में बंद है और वहीं से गिरोह का संचालन करता था। पुलिस ने आरोपियों से हेरोइन बरामद की है और मामले की गहनता से जांच कर रही है।

    पुलिस की गिरफ्त में तीनों तस्कर। (फोटो जागरण)

    संवाद सूत्र, खन्ना। पुलिस ने नशे के खिलाफ छेड़ी गई जंग में एक खतरनाक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यह गिरोह पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से हेरोइन मंगवाकर पंजाब के कई जिलों में सप्लाई करता था।

    पुलिस ने तीन तस्कर गिरफ्तार किए हैं, जबकि गिरोह का चौथा सदस्य रोपड़ जेल में बंद है। जोकि जेल के भीतर से ही वह अन्य सदस्यों को दिशा-निर्देश देता था। वर्तमान में तीनों का रिमांड लेकर गहन पूछताछ की जा रही है।

    एसपी (आई) पवनजीत ने बताया कि यह ऑपरेशन एसएसपी डॉ. ज्योति यादव बैंस की अगुवाई में चलाया गया। डीएसपी हेमंत मल्होत्रा और दोराहा थाना प्रभारी आकाश दत्त की टीम ने 18 सितंबर को दिल्ली से आ रही पीआरटीसी बस को शक के आधार पर रोका।

    तलाशी के दौरान गांव डल, जिला तरनतारन निवासी गुरलाल सिंह गोरा को पकड़ा गया, जिसके पास से 300 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। गुरलाल से पूछताछ के बाद गिरोह के अन्य तीन सदस्य मोहम्मद इरशाद निवासी सोडी मोहाली, दविंदर सिंह निवासी खेमकरन तरनतारन और लवप्रीत सिंह रोपड़ जेल का पता चला।

    पुलिस ने दविंदर सिंह को गिरफ्तार किया और उसके पास से 705 ग्राम हेरोइन बरामद की। इसके बाद 21 सितंबर को मोहम्मद इरशाद भी पुलिस की गिरफ्त में आया।

    पुलिस का कहना है कि रोपड़ जेल में बंद लवप्रीत सिंह से जल्द ही पूछताछ की जाएगी, ताकि यह पता चल सके कि वह जेल में रहते हुए गिरोह के साथ कैसे सक्रिय था। इस पहलू की जांच से कई महत्वपूर्ण कड़ियां सामने आने की संभावना है। गुरलाल सिंह गोरा का आपराधिक रिकॉर्ड भी पुलिस के सामने आ चुका है।

    1 मई 2024 को खालड़ा थाने में उसके खिलाफ दर्ज मामले में 840 ग्राम हेरोइन और 4100 अमेरिकी डालर बरामद हुआ था।