अमृतसर एयरपोर्ट पर ड्रग तस्करी का पर्दाफाश, कपड़ों में छिपे 47 करोड़ के हाइड्रोपोनिक गांजे सहित 2 यात्री गिरफ्तार
अमृतसर हवाई अड्डे पर डीआरआई ने सिंगापुर से आए दो यात्रियों से 47 करोड़ रुपये का गांजा बरामद किया। कपड़ों में छिपाकर रखे गए 47.70 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड को जब्त किया गया। दोनों यात्रियों को एनडीपीएस अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया। यह जब्ती बैंकॉक से गांजे की तस्करी के एक नए तरीके का खुलासा करती है, जिसे डीआरआई ने सफलतापूर्वक विफल कर दिया।
जागरण संवाददाता, लुधियाना। विशिष्ट सूचना के आधार पर डीआरआई अमृतसर क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने सिंगापुर से स्कूट एयरलाइंस की उड़ान संख्या टीआर 512 से आए दो भारतीय नागरिकों को अमृतसर के एसजीआरडीजेआई हवाई अड्डे पर रोका।
दोनों यात्रियों के चेक-इन सामान की व्यवस्थित तलाशी और जांच के परिणामस्वरूप कपड़ों की परतों के भीतर छिपाए गए हाइड्रोपोनिक वीड (एक प्रकार का गांजा) के 44 पैकेट बरामद हुए।
कुल 47.70 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड जिसका अवैध बाजार मूल्य 47.70 करोड़ रुपये है बरामद किया गया। जिसमें एक यात्री के पास से 23.94 किलोग्राम और दूसरे के पास से 23.76 किलोग्राम शामिल है, जिसे डीआरआई ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत जब्त कर लिया।
दोनों यात्रियों को एनडीपीएस अधिनियम 1985 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार भी किया गया। अमृतसर हवाई अड्डे पर अब तक की सबसे बड़ी एनडीपीएस सामग्री की यह जब्ती बैंकाक से हाइड्रोपोनिक वीड की तस्करी के एक नए तरीके का खुलासा करती है।
बैंकाक से हाइड्रोपोनिक वीड की तस्करी करके उसे सिंगापुर के रास्ते भेजने का यह तरीका तस्करों ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों के खुफिया नेटवर्क को गुमराह करने के लिए रचा था। हालाँकि अमृतसर डीआरआई ने तस्करी के इस गिरोह का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ करके एक बड़ी सफलता हासिल की है।
