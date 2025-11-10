अमृतसर एयरपोर्ट पर ड्रग तस्करी का पर्दाफाश, कपड़ों में छिपे 47 करोड़ के हाइड्रोपोनिक गांजे सहित 2 यात्री गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, लुधियाना। विशिष्ट सूचना के आधार पर डीआरआई अमृतसर क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने सिंगापुर से स्कूट एयरलाइंस की उड़ान संख्या टीआर 512 से आए दो भारतीय नागरिकों को अमृतसर के एसजीआरडीजेआई हवाई अड्डे पर रोका।

दोनों यात्रियों के चेक-इन सामान की व्यवस्थित तलाशी और जांच के परिणामस्वरूप कपड़ों की परतों के भीतर छिपाए गए हाइड्रोपोनिक वीड (एक प्रकार का गांजा) के 44 पैकेट बरामद हुए।

कुल 47.70 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड जिसका अवैध बाजार मूल्य 47.70 करोड़ रुपये है बरामद किया गया। जिसमें एक यात्री के पास से 23.94 किलोग्राम और दूसरे के पास से 23.76 किलोग्राम शामिल है, जिसे डीआरआई ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत जब्त कर लिया।