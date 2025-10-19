Language
    मातम में बदली दीपावली की खुशियां, लुधियाना में मामूली विवाद में चली गोलियां; पड़ोसी घायल

    By Gagandeep Rattan Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 11:45 PM (IST)

    लुधियाना के बस्ती जोधेवाल में पड़ोसियों के बीच झगड़े में फायरिंग हुई, जिसमें विनोद शर्मा नामक व्यक्ति घायल हो गया। उसे पेट में गोली लगी है। विनोद की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने अनीता समेत सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। विवाद एक पक्ष की बेटी से जुड़ा है, जिसके चलते पहले ब्यूटी पार्लर में मारपीट हुई, फिर बाद में गोली चलाई गई। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।

    लुधियाना: पड़ोसी विवाद में फायरिंग, एक घायल

    जागरण संवाददाता, लुधियाना। बस्ती जोधेवाल इलाके में शनिवार शाम फांबड़ा रोड स्थित प्रेम विहार कालोनी में पड़ोसियों में झगड़ा हो गया। इस दौरान फायरिंग की गई, जिसमें 32 वर्षीय विनोद शर्मा घायल हो गए, जिनके पेट में गोली लग गई। घायल का अस्पताल में उपचार चल रहा है। विनोद की पत्नी आरती की शिकायत पर थाना जोधेवाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

    आरोपितों की पहचान अनीता, शुभम, प्रिया, संजय शर्मा, दीपक कुमार, मनीष गुप्ता और अमरजीत सिंह के रूप में हुई है। घटना शाम करीब चार बजे की है। विवाद की शुरुआत संजय शर्मा और विनोद शर्मा के बीच कहासुनी से हुई जो बाद में हाथापाई में बदल गई।

    जानकारी के अनुसार शनिवार को संजय शर्मा ने अपने घर पर दो युवकों को बुलाया था। उन युवकों ने विनोद से मारपीट की और गोली चला दी। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि दोनों परिवारों के बीच विवाद एक पक्ष की बेटी से जुड़ा मामला था। इसी को लेकर दोनों परिवारों में तनाव चल रहा है।

    घटना से कुछ देर पहले आरोपित पक्ष की महिलाएं अनीता अपने पति और बच्चों के साथ आरती के ब्यूटी पार्लर पर पहुंचीं थीं, जहां उन्होंने आरती, उसके पति और सास के साथ मारपीट की। थोड़ी देर बाद तीन युवक एक कार में आए। उन्होंने विनोद को पकड़ लिया और दीपक ने गोली चला दी और फरार हो गए। पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही है।