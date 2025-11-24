Dharmendra Death: रायकोट की विरासत में अभी भी सांस लेते हैं ‘वीरू’, धर्मेंद्र का पुश्तैनी घर संभाल रहा है अग्रवाल परिवार

अमित पासी, रायकोट (लुधियाना)। रायकोट के पॉश मोहल्ला सदावर्तीय में स्थित वह पुराना घर आज भी उसी गरिमा से खड़ा है, जहां कभी मासूम सपनों वाले धर्मेंद्र अपने बचपन के दिन बिताया करते थे। इस घर का इतिहास जितना पुराना है, उतना ही भावुक भी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

22 जुलाई 1959 को रायकोट के प्रसिद्ध व्यापारी केवल अग्रवाल के पिता ने यह मकान धर्मेंद्र के पिता केवल कृष्ण देओल से मात्र 5000 हजार रुपये में खरीदा था। उस समय की 150 रुपये में उर्दू में हुई रजिस्ट्री आज भी अपने अंदर एक दौर की धड़कनें समेटे सुरक्षित है।

केवल अग्रवाल का परिवार वर्षों से इस घर को धरोहर की तरह संजोए हुए है। रायकोट में उनकी बड़ी कोठी है, पर भावनात्मक जुड़ाव उन्हें हमेशा उसी घर की ओर खींच लाता है। घर का हर कोना उन्हें उस परिवार की याद दिलाता है, जहां से एक हीरो का सफर शुरू हुआ। केवल कुमार बताते हैं कि धर्मेंद्र इसी घर में बड़े हुए और पढ़े-लिखे।

इतना ही नहीं, घर का बिजली मीटर भी आज तक धर्मेंद्र के पिता के नाम पर है। केवल कुमार कहते हैं कि हमने कभी इसे बदलवाने के बारे में सोचा भी नहीं। यह हमारे लिए सम्मान की बात है कि मीटर पर आज भी उनके पिता का नाम दर्ज है। धर्मेंद्र के पिता केवल कृष्ण देओल शिक्षक थे और माता सतवंत कौर गृहिणी।

बचपन से सुंदर व्यक्तित्व और सौम्य स्वभाव के कारण लोग उन्हें हीरो कहा करते थे। शायद यही शब्द आगे चलकर उनके करियर की दिशा बन गया। 1958 में ‘टैलेंट हंट’ प्रतियोगिता में सफलता ने उन्हें फिल्मों के दरवाजे तक पहुंचा दिया और 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे से उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ।