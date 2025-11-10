Language
    Delhi Blast: लाल किले के पास धमाके से दहली दिल्ली, पंजाब में भी हाई अलर्ट; ली जा रही गाड़ियों की तलाशी

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 10:19 PM (IST)

    दिल्ली के लाल किले के पास एक भयंकर धमाका हुआ, जिसमें कई गाड़ियाँ जल गईं। दमकल कर्मियों ने तुरंत आग बुझाने का काम शुरू किया। धमाके से आसपास की दुकानों को भी नुकसान हुआ है। पुलिस इस मामले की गहराई से जाँच कर रही है। घटना के बाद, कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है।

    बठिंडा में एसपी सिटी नरेंदर सिंह की अगुआई में वाहनों की चेकिंग की जा रही है (फोटो: जागरण)

    संवाद सूत्र, लुधियाना। दिल्ली के लाल किले के पास एक ज़ोरदार धमाका हुआ, जिससे कई गाड़ियाँ आग की चपेट में आ गईं। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। धमाके से दुकानों के दरवाज़े और खिड़कियाँ टूट गईं। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।

    इस घटना के बाद कई अन्य राज्यों में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। लुधियाना के फिरोजपुर रोड पर दुर्गा माता मंदिर के बाहर दिल्ली की घटना के बाद लुधियाना पुलिस कर्मचारी मुस्तैदी से वाहनों की चेकिंग करते हुए फोटो जागरण

    बठिंडा में एसपी सिटी नरेंदर सिंह की अगुआई में वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इसी के तहत फरीदकोट ज़िले में एसएसपी डॉ. प्रज्ञा जैन की अगुवाई में पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी करते हुए वाहनों की जांच शुरू कर दी है।

    फरीदकोट समेत कोटकपूरा और जैतो सब-डिवीज़नों में पुलिस टीमों ने डीएसपी और एसएचओ की निगरानी में नाकाबंदी की। कोटकपूरा के बत्तियाँवाला चौक पर नाकाबंदी के दौरान डीएसपी संजीव कुमार ने बताया कि दिल्ली में बम ब्लास्ट की घटना सामने आने के बाद पूरे पंजाब में हाई अलर्ट घोषित किया गया है।

    एसएसपी डॉ. प्रज्ञा जैन के निर्देशों के अनुसार ज़िलेभर में पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी और सघन चेकिंग की जा रही है।