कांग्रेस नेता के लापता भाई का शव भाखड़ा से बरामद, नहर किनारे मिली थी थार कार

खन्ना यूथ कांग्रेस उपाध्यक्ष विजय मोदगिल के भाई अभिषेक मोदगिल का शव भाखड़ा नहर से बरामद हुआ। अभिषेक 9 अक्टूबर को लापता हो गए थे। पुलिस ने गंडाखेड़ी गांव के पास से शव बरामद किया और पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंप दिया। उनकी थार गाड़ी नहर के किनारे मिली थी, लेकिन आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

कांग्रेस नेता के लापता भाई का शव भाखड़ा से बरामद। सांकेतिक फोटो