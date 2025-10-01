Language
    बहन के शगुन में दुबई से सीधा लुधियाना पहुंचे क्रिकेटर अभिषेक शर्मा, युवराज सिंह सहित कई खिलाड़ी रहे मौजूद

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 12:17 PM (IST)

    एशिया कप जीतने के बाद क्रिकेटर अभिषेक शर्मा सीधे दुबई से लुधियाना पहुंचे और अपनी बहन कोमल के शगुन समारोह में भाग लिया। कोमल की शादी लुधियाना के हौजरी कारोबारी कवलजीत सिंह के बेटे लविश से हो रही है। अभिषेक ने काले कोट-पैंट में शगुन स्थल पर पहुंचकर रस्में निभाईं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे।

    बहन के शगुन में दुबई से सीधा लुधियाना पहुंचे क्रिकेटर अभिषेक शर्मा (सोशल मीडिया फोटो)

    जागरण संवाददाता लुधियाना। एशिया कप के विजेता बनने के बाद सीधा दुबई से लुधियाना पहुंचे क्रिकेटर अभिषेक शर्मा ने मंगलवार को अपनी बहन कोमल के शगुन समारोह में हिस्सा लिया। कोमल की शादी लुधियाना के हौजरी कारोबारी कवलजीत सिंह के पुत्र लविश के साथ हो रही है।

    अभिषेक काले कोट-पैंट में रात सवा दस बजे शगुन स्थल स्टर्लिंग रिसोर्ट पहुंचे और अपनी जिम्मेदारियां निभाई। यहां सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा भारत की खिताबी जीत में मैन ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किए गए थे।

    बहन कोमल ने कहा कि शादी से पहले उनके भाई ने जीत के रूप में उन्हें बड़ा तोहफा दिया है। शगुन समारोह में युवराज सिंह और अन्य क्रिकेटर भी पहुंचे। विवाह शुक्रवार को अमृतसर में होगा। आनंद कारज गुरुद्वारा बाबा श्रीचंद जी टाली साहिब, संधू कालोनी वेरका वल्ला बाइपास में होंगे।