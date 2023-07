Ludhiana News: बिजली की तारों से छूई क्रेन, करंट लगने से ट्राला चालक सहित हेल्पर की मौत

Ludhiana News पंजाब के लुधियाना के अंतर्गत ढंडारी खुर्द की दुर्गापुरी मार्केट में करंट लगने से दो युवकों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान रंजीत कुमार और विशाल के रूप में हुई। दोनों की मौत क्रेन में करंट लगने से हुई। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। दोनों के परिजनों के बयान के बाद पुलिस कार्रवाई करेगी।

Ludhiana News: बिजली की तारों से छूई क्रेन

संवाद सूत्र, लुधियाना। पंजाब के लुधियाना के अंतर्गत ढंडारी खुर्द की दुर्गापुरी मार्केट में करंट लगने से दो युवकों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान रंजीत कुमार और विशाल के रूप में हुई। दोनों की मौत क्रेन में करंट लगने से हुई। खबर के मुताबिक, रंजीत कुमार (25 वर्षीय) ढोलेवाल के प्रताप नगर में रहता था, जबकि विशाल (18 ) प्रेम नगर का निवासी था। रंजीत ट्राला चालक था और मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले का रहने वाला था। वहीं, विशाल क्रेन के साथ हेल्पर था और वह बिहार के जिला गोपालगंज का रहने वाला था। बिजली के तारों से छू गई थी क्रेन थाना फोकल प्वाइंट के एएसआइ हरमेश सिंह ने बताया कि दुर्गा कालोनी में जनरेटर बनाने वाली फैक्ट्री में एक जनरेटर मरम्मत के लिए लाया गया था। यह साइलेंट जरनेटर था, जिसे उतार कर सड़क पर रख दिया गया। जब जनरेटर के ऊपर से कवर उतारा जाने लगा तो क्रेन ऊपर से गुजर रही बिजली की तारों को छू गई। रंजीत और विशाल ने नीचे कवर को पकड़ा हुआ था। क्रेन में करंट आते ही दोनों जमीन पर गिर गए। दोनों को फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। दोनों के परिजनों के बयान के बाद पुलिस कार्रवाई करेगी।

