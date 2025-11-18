पंजाब में बढ़ी ठिठुरन, लगातार दूसरे दिन फरीदकोट सबसे ठंडा शहर 

जागरण संवाददाता, लुधियाना। सोमवार को भी फरीदकोट पंजाब में सबसे ठंडा रहा। यहां रात का तापमान 5.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। जबकि गुरदासपुर व रोपड़ में रात का तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

वहीं, बठिंडा व लुधियाना में तापमान 8.8 डिग्री, अमृतसर, चंडीगढ, एसबीएस नगर व मानसा में रात का तापमान 9.0 डिग्री सेल्सियस रहा। उधर मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 23 नवंबबर तक पंजाब में मौसम साफ रहेगा। 24 नवंबर से मौसम बदलेगा। एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। जिससे पंजाब में कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है।