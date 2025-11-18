पंजाब में बढ़ी ठिठुरन, लगातार दूसरे दिन फरीदकोट सबसे ठंडा शहर
पंजाब में ठंड का कहर जारी है, फरीदकोट लगातार दूसरे दिन सबसे ठंडा रहा, जहाँ तापमान 5.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुरदासपुर और रोपड़ में तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार, 23 नवंबर तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन 24 नवंबर से पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा की संभावना है।
जागरण संवाददाता, लुधियाना। सोमवार को भी फरीदकोट पंजाब में सबसे ठंडा रहा। यहां रात का तापमान 5.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। जबकि गुरदासपुर व रोपड़ में रात का तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
वहीं, बठिंडा व लुधियाना में तापमान 8.8 डिग्री, अमृतसर, चंडीगढ, एसबीएस नगर व मानसा में रात का तापमान 9.0 डिग्री सेल्सियस रहा। उधर मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 23 नवंबबर तक पंजाब में मौसम साफ रहेगा। 24 नवंबर से मौसम बदलेगा। एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। जिससे पंजाब में कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।