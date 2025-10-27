लुधियाना में मैनहोल की सफाई करने के बाद खुला छोड़ दिया ढक्कन, अचानक गिर गया बच्चा, फिर ऐसे बची जान

जागरण संवाददाता, लुधियाना। महानगर के जंगीर रोड पर एक पार्क के पास सीवरेज मैनहोल का ढक्कन खुला रहने के कारण एक बच्चा उसमें गिर गया। बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मैनहोल के पास पहुंचे।

एक व्यक्ति ने तत्परता दिखाते हुए बच्चे को निकाल लिया। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें निगम के ओएंडएम ब्रांच अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

यदि समय पर कोई न पहुंचता तो बच्चे के साथ बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को जंगीर रोड पर पार्क के पास सीवरेज मैनहोल की सफाई का कार्य चल रहा था। इस दौरान निगम के कर्मी वहां कार्यरत थे, लेकिन एक सीवरेज मैनहोल का ढक्कन खुला पड़ा था और उसके पास कोई कर्मचारी तैनात नहीं था। अचानक एक बच्चा खेलते हुए वहां पहुंच गया और उसका ध्यान कहीं और था, जिससे वह सीधे मैनहोल में गिर गया।