'गलती हो गई...',लुधियाना में महिला की चेन छीनकर भागे झपटमार, फिर तीन घंटे बाद हुआ कुछ ऐसा कि आंखों पर नहीं हुआ भरोसा
लुधियाना में एक महिला की चेन स्नैचिंग की घटना हुई। स्नैचर चेन छीनकर फरार हो गए, लेकिन बाद में उनके रिश्तेदार चेन वापस लौटा गए। बताया गया कि स्नैचर नाबालिग थे और उनसे गलती हो गई थी। फिलहाल, पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है और समझौते की बात चल रही है।
जागरण संवाददाता, लुधियाना। सुंदर नगर इलाके में वीरवार की दोपहर को एक महिला की झपटमारों ने चेन छीन ली। पीड़िता उनके पीछे भागी, लेकिन वो फरार हो गए। तीन घंटे बाद झपटमार के रिश्तेदार चेन वापस लौट गए। बोले, बच्चों से गलती हो गई है।
अभी इस मामले में शिकायत पुलिस को नहीं दी गई है, लेकिन दोनों पक्षों में समझौते की बात चल रही है। संदीप शुक्ला ने बताया कि सुमन नाम की महिला दोपहर को काम के सिलसिले में जा रही की। इस दौरान बाइक पर पीछे से दो युवक आए और चेन छीनकर फरार हो गए।
पीड़िता सुमन चिल्लाती रह गई, लेकिन वो निकल गए। इस मामले के बाद शुक्ला ने अपने फेसबुक पेज पर इस सारे घटनाक्रम की सीसीटीवी वीडियो डाल दी। इसके तीन घंटे बाद झपटमारों का रिश्तेदार पीड़ित महिला के घर गया और चेन लौटा दी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।