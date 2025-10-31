'गलती हो गई...',लुधियाना में महिला की चेन छीनकर भागे झपटमार, फिर तीन घंटे बाद हुआ कुछ ऐसा कि आंखों पर नहीं हुआ भरोसा

जागरण संवाददाता, लुधियाना। सुंदर नगर इलाके में वीरवार की दोपहर को एक महिला की झपटमारों ने चेन छीन ली। पीड़िता उनके पीछे भागी, लेकिन वो फरार हो गए। तीन घंटे बाद झपटमार के रिश्तेदार चेन वापस लौट गए। बोले, बच्चों से गलती हो गई है।

अभी इस मामले में शिकायत पुलिस को नहीं दी गई है, लेकिन दोनों पक्षों में समझौते की बात चल रही है। संदीप शुक्ला ने बताया कि सुमन नाम की महिला दोपहर को काम के सिलसिले में जा रही की। इस दौरान बाइक पर पीछे से दो युवक आए और चेन छीनकर फरार हो गए।