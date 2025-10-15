ताजपुर रोड स्थित सेंट्रल जेल से सुरक्षा का मखौल उड़ाकर फरार हुआ हवालाती, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, लुधियाना । ताजपुर रोड स्थित सेंट्रल जेल से एक हवालाती के फरार होने की घटना से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार, फरारी का पता चलते ही अधिकारियों के हाथ-पांव फूल गए और पूरे जेल परिसर की सघन तलाशी शुरू कर दी गई।

मौके पर जेल और पुलिस अधिकारी पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। जेल के अंदर और बाहरी रास्तों पर नाकाबंदी कर चेकिंग की जा रही है। फिलहाल फरार हवालाती का कोई सुराग नहीं मिल पाया है।

बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले बठिंडा की सेंट्रल जेल से भी एक बंदी फरार हुआ था, जिसके बाद वहां के जेल अधीक्षक का तबादला कर दिया गया था। लगातार हो रही इन घटनाओं ने जेल सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।