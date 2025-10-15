ताजपुर रोड स्थित सेंट्रल जेल से सुरक्षा का मखौल उड़ाकर फरार हुआ हवालाती, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप
ताजपुर रोड स्थित सेंट्रल जेल से एक हवालाती फरार हो गया, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया है। घटना के बाद जेल प्रशासन में अफरा-तफरी मची है और फरार कैदी की तलाश जारी है। पुलिस ने नाकाबंदी कर दी है और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सुरक्षा में चूक की आशंका जताई जा रही है।
जागरण संवाददाता, लुधियाना। ताजपुर रोड स्थित सेंट्रल जेल से एक हवालाती के फरार होने की घटना से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार, फरारी का पता चलते ही अधिकारियों के हाथ-पांव फूल गए और पूरे जेल परिसर की सघन तलाशी शुरू कर दी गई।
मौके पर जेल और पुलिस अधिकारी पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। जेल के अंदर और बाहरी रास्तों पर नाकाबंदी कर चेकिंग की जा रही है। फिलहाल फरार हवालाती का कोई सुराग नहीं मिल पाया है।
बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले बठिंडा की सेंट्रल जेल से भी एक बंदी फरार हुआ था, जिसके बाद वहां के जेल अधीक्षक का तबादला कर दिया गया था। लगातार हो रही इन घटनाओं ने जेल सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
